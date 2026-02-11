Ateliere educative STEAM la Iași. Laura Frențescu în matinal cu Adina Șuhan

#StareaEducației (INTERVIU) Alina Cuciureanu, director Colegiul Silvic ”Bucovina”: ”Este clar că tiparul școlii în 2026-2027 nu mai poate fi același ca acum 10 ani, sau măcar ca acum 5 ani. Am anticipat aceste schimbări. Am deschis prima clasă de matematică-informatică din istoria instituției și am decis să renunțăm la domenii care nu mai răspundeau cererii pieței muncii.”

Colegiul Silvic ”Bucovina” din Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, se afirmă ca o instituție de referință într-un domeniu strategic...