Ateliere educative STEAM la Iași. Laura Frențescu în matinal cu Adina Șuhan
Publicat de Andreea Drilea, 11 februarie 2026, 09:36
Vine vacanța! O idee excelentă pentru copii: ateliere educative STEAM la Iași!
Laura Frențescu în matinal cu Adina Șuhan:
Mesajul echipei:
Asociația Cultură Educație Recreație – CERC în parteneriat cu Muzeul municipal ”Regina Maria” Iași și CERC Experimentis
Invitație de vacanță
Atelierele STEAM la Muzeu transformă vacanța copiilor într-o experiență activă de descoperire, creație și joacă inteligentă.
Prin ateliere practice despre inima umană, puterea aerului, sunet și muzică, lumea vie, arhitectură și orașe sustenabile, copiii învață concepte științifice din mai multe perspective, experimentând, construind și testând cu propriile mâini.
Programul îmbină știința, arta, tehnologia și jocul, stimulând curiozitatea, gândirea creativă, lucrul în echipă și bucuria învățării.
Fiecare copil își creează propriile exponate și experimente, validând prin practică ideile descoperite.
Atelierele se desfășoară zilnic, în vacanță, de la ora 15:30, într-un cadru cultural al Muzeului Municipal ”Regina Maria” Iași, oferind copiilor o vacanță educativă, interactivă și memorabilă.
Tematicile săptămânii:
• 1. Marea aventura a inimii – Știința, joc si creativitate cu inima
• 2. Forța invizibila a aerului – Laboratorul micilor ingineri
• 3. Zboruri care urmează soarele – Secretele pasărilor migratoare
• 4. Micii detectivi
• 5. Fizica Sunetului si Magia Muzicii cu Orchestra STEAM
• 6. Orașul care ne face bine: de la desen arhitectural în perspectivă la comunitate.
Vârsta minimă recomandată: 7 ani.
Reduceri pentru participarea la întregul program!
BONUS extra 10% pentru prietenii care vin împreună!
Rezervări si informații în link-ul de mai jos: https://forms.gle/8hJjJz9yPd6F4iC37