Amiază culturală bucovineană prin pelicula „Doamna Sofia” și cartea „Republica nesupușilor” – teme ale emisiunii Tradiții de joi, 12 FEBRUARIE 2026, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru ȘERBAN

Stimați prieteni, la Iași, în ziua de sâmbătă, 31 ianuarie 2026, începând cu ora 11, în Sala Cupola, etajul IV, Palatul Braunstein, s-a desfășurat o nouă Amiază culturală bucovineană, cea de-a CIX-a (109-a).

Așadar, în programul evenimentului a fost lansat volumul Republica nesupușilor, carte semnată de către Sorin Cotlarciuc. Volumul a văzut lumina tiparului în anul 2025 la Editura Cronedit din Iași.

Imediat după prezentarea cărții, a rulat filmul Doamna Sofia, scenariul și regia semnate de către domnul profesor de limba și literatura română Victor Iosif, ecranizare dedicată interpretei de muzică populară Sofia Vicoveanca.

Organizatori ai evenimentului au fost reprezentanții Societății pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina.

Concret, de la manifestare în deschiderea emisiunii stăm de vorbă cu istoricul Vasile Diacon, cel care ne prezintă, pe scurt, programul activității cu acent pe subiectele acesteia; apoi, invităm la dialog pe domnul profesor de limba și literatura română Victor Iosif, cel care ne spune povestea filmului documentar Domna Sofia.

Apoi, scriitorul Sorin Cotlarciuc ne spune povestea volumului Republica nesupușilor, cu accent pe principalele teme ilustrate în paginile acestuia.

Aproape de final, stăm de vorbă, pe scurt, cu domnul profesor Vasile Petruneac, omul din spatele filmului amintit, cel care alături de fiul Domniei Sale – Adrian Petruneac – au făcut posibilă apariția ecranizării.

În speranța că v-am stârnit interesul cu subiectele pe care le-am prezentat, nu-mi rămâne decât a vă face o invitație ca diseară (Joi, 12 FEBRUARIE 2026), imediat după ora 21, să fiți alături de Radio Iași, pentru a urmări emisiunea TRADIȚII, o emisiune a sufletului dumneavoastră.

Ne auzim online – AICIhttp://myradioonline.ro/radio-iasi?gad_source=1&gad_campaignid=20406884619&gbraid=0AAAAADoA_6RtZiwxSi8HP0kUcSw_pw4ki&gclid=EAIaIQobChMIkK_3xIWRjQMVVKSDBx07kwPUEAAYASAAEgKFhfD_BwE

 

Text și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: Ioan VÂRLAN (Facebook)

