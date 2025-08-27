Ziua Limbii Române, sărbătorită la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” și Grădina Botanică „Anastasie Fătu” din Iași

ZIUA LIMBII ROMÂNE • PROGRAM • 2025

30 august 2025, ora 18.00

Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași. Sala Studio

31 august 2025, orele 12.00 – 18.00

Grădina Botanică „Anastasie Fătu” din Iași

31 august 2025

Festivitatea de deschidere orele 12.00 – 12.55, Intrarea în Serele noi

Alocuțiuni

Cercetător principal dr. Gabriela HAJA (coordonator de proiect, moderator), Directorul Institutului de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Academia Română – Filiala Iași Cercetător principal dr. Gabriela HAJA (coordonator de proiect, moderator), Directorul Institutului de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Academia Română – Filiala Iași

Academician Viorel BARBU, Președintele Academiei Române – Filiala Iași Academician Viorel BARBU, Președintele Academiei Române – Filiala Iași

Profesor universitar dr. abilitat Liviu-George MAHA, Rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Președintele Societății pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina din Rădăuți Profesor universitar dr. abilitat Liviu-George MAHA, Rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Președintele Societății pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina din Rădăuți

Directorul Centrului de Literatură și Folclor, dr Oxana GHERMAN, delegat al Directorului Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hasdeu” al Universității de Stat din Moldova, Chișinău, Cercetător principal dr. abilitat Nina CORCINSCHI Directorul Centrului de Literatură și Folclor, dr Oxana GHERMAN, delegat al Directorului Institutului de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hasdeu” al Universității de Stat din Moldova, Chișinău, Cercetător principal dr. abilitat Nina CORCINSCHI

Mihai CHIRICA, Primarul Municipiului Iași Mihai CHIRICA, Primarul Municipiului Iași

Profesor universitar dr. Cătălin TĂNASE, membru corespondent al Academiei Române, Directorul Grădinii Botanice „Anastasie Fătu” din Iași Profesor universitar dr. Cătălin TĂNASE, membru corespondent al Academiei Române, Directorul Grădinii Botanice „Anastasie Fătu” din Iași

Cu participarea Corului de copii „Stejărelul” din Bârnova, coordonat de prof. Radu Dumitru

30 august 2025

Teatru

orele 18.00 – 19.30 Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași, Sala Studio „Teofil Vâlcu”

Hardughia de Mircea Radu Iacoban. Regia: Ovidiu Lazăr. Distribuția: Daniel Busuioc, Robert Agape, Radu Ghilaș, Radu Homiceanu, Doina Deleanu, Doru Aftanasiu, Emil Coșeriu, Georgeta Burdujan, Răzvan Conțu, Ionuț Cozma, Marian Stavarachi, Iustin Căuneac. Scenografia: Andrada Chiriac. Foto: Paul Grădinaru

31 august 2025

Ateliere

orele 13.30 – 17.00, Ceainărie, Grădina Japoneză, Pavilionul roșu, Aleea cu plante aromatice „Cuvintele scriitorilor”, coordonat de Iunia-Maria Ștefan, Muzeul Național al Literaturii Române.

Loc de desfășurare și interval orar: Ceainăria Grădinii Botanice – 2 ateliere, 13.30-14.30 și 15.00-16.00.

„Păsări în ghicitori, în expresii și zicători românești”, dr. Corina Forăscu ne va fi alături și în acest an cu materiale ilustrative și, mai ales, cu prezentări competente și adecvate publicului de toate vârstele.

Loc de desfășurare și interval orar: Pavilionul roșu din fața Serelor noi, 13.30 – 14.30 și 15.30 – 17.00

„Lecturi de vacanță” la Clubul de Lectură al Casiei, dialog cu elevi pornind de la cărțile citite, susținut de prozatoarea Mădălina Tanasă.

Loc de desfășurare și interval orar: Grădina Japoneză, 13.30 – 14.30.

„Atelierul de cuvinte frumoase și povești” împreună cu voluntarii bibliotecii, cu surprize de lectură concepute de aceștia și cu life-coach Irina Olariu de la Teatrul Interactiv „Veselica” Iași. Coordonator Elena Zanet, bibliograf SPCDC, Biblioteca Județeană „Gh. Asachi” Iași.

Loc de desfășurare și interval orar: Grădina Japoneză, 14.30-16.30.

„Plăcerea de a citi”, atelier dedicat copiilor care vor citi un fragment din cartea favorită, susținut de dr. Elena Isabelle Tamba.

Loc de desfășurare și interval orar: Ceainărie, 14.30-15.30

„Ghicește rima!”, coordonator prof. Oana Mateiciuc, profesor de limba și literatura română, la Liceul Tehnologic „Petru Poni”, Iași. Participanții primesc două versuri din creațiile unor poeți cunoscuți, ultimul vers având lipsă cuvântul ce formează rima. Ei trebuie să intuiască respectivul termen.

Loc de desfășurare și interval orar: Pavilionul roșu din fața Serelor noi, 14.30 – 15.30

„Câte nume are Calea-Lactee în limba română? Atelier pentru mici și mari”, un atelier onomasiologic susținut de dr. Alina-Mihaela Bursuc.

Loc de desfășurare și interval orar: Aleea cu plante aromatice, 16.00-17.00.

„Cuvintele care ne cresc – recunoștință și sens prin limba română”. Coordonator Alma Andrei. Un atelier interactiv și inspirațional, dedicat tuturor vârstelor, care îmbină frumusețea limbii române cu exerciții de introspecție și comunitate. Un joc frumos din cuvinte și povești. Scop: să celebrăm limba română nu doar ca mijloc de comunicare, ci ca spațiu de emoție, identitate și recunoștință.

Loc de desfășurare și interval orar: Ceainărie, 16.00-17.00.

„Cu alte cuvinte. Chris Simion”, coordonator dr. Astrid Cambose. Participanții vor primi mici fragmente, cărora le vor da, în scris, o replică proprie, fie ea reformulare sau reacție.

Loc de desfășurare și interval orar: Grădina japoneză, 16.30-17.00

Muzică

de la orele 13.00, 16.20 și 17.00,

Intrarea în Serele noi și Amfiteatrul „Auditorium”

Recital susținut de soprana Marina Porumb și pianista Ina Cristea.

Loc de desfășurare și interval orar: Intrarea în Serele noi, 13.00 – 13.17

Recital susținut de violoncelistul Emerich Ghercă și pianista Ina Cristea.

Loc de desfășurare și interval orar: Amfiteatrul „Auditorium” / Intrarea în Serele noi (dacă plouă) 16.20 – 16.50

„Duminica limbii române”. Concert susținut de cantautoarea Maria Răducanu și chitaristul Călin Grigoriu, „din dragoste pentru diacritice și pentru latinitate”

Loc de desfășurare și interval orar: Amfiteatrul „Auditorium” / Intrarea în Serele noi (dacă plouă), 17.00 – 18.00

Expoziții și lansare de carte

Intrarea în Serele noi și Holul Corpului Administrativ

Lansare de carte: Adina Hulubaș, Îndeletniciri tradiționale din Moldova. Tipologie, corpus de texte și documente. Postfață de acad. Sabina Ispas. Prelucrare digitală a imaginilor Mihai Panaite. Editura Academiei Române, București, 2024, 155 p. + 94 p. (documente fotografice).

Moderator: Gabriela Haja. Prezintă: dr. Oxana Gherman, Directorul Centrului de Literatură și Folclor, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hasdeu” al Universității de Stat din Moldova, Chișinău și dr. Adina Hulubaș, cercetător științific gradul I, Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Academia Română – Filiala Iași

Loc de desfășurare și interval orar: Intrarea în Serele noi, 13.30 – 14.00

Arte vizuale:

Expoziție de grafică semnată de JUP (Lucian Amarii), inspirată din proverbe și expresii românești.

Loc de expunere: Intrarea în Serele noi. Vernisaj: 14.10 – 14.25

Cultură și natură:

Expoziție de carte. Lucrări ale cercetătorilor și abecedare & manuale care ilustrează istoria învățământului în limba română, organizată de Biblioteca Academiei Române din Iași. Coordonator: dr. Valică Mihuleac.

Loc de expunere: Holul Sediului administrativ al Grădinii Botanice. Prezentare: 15.00 – 15.15

Proiect derulat în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași.

Ne însoțesc colegii și prietenii de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Grădina Botanică „Anastasie Fătu” din Iași, Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, Universitatea de Stat a Moldovei din Chișinău, Muzeul Național al Literaturii din Iași, Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași, Universitatea Națională de Arte „George Enescu”, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu”, Biblioteca Județeană „Gh. Asachi”, Societatea Ornitologică Română / BirdLife România, Comisia pentru studierea originii poporului și a limbii române, Societatea pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina din Rădăuți, Asociația euRespect, Asociația Culturală „A. Philippide”, FIX Media, FIX Studios.

Calde mulțumiri tuturor celor care au contribuit la pregătirea și înfăptuirea proiectului Ziua Limbii Române – 2025!

