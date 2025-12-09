Vrancea: Un centru de zi pentru persoane vârstnice va fi construit cu fonduri europene la Soveja

Publicat de Gabriela Rotaru, 9 decembrie 2025, 13:15 / actualizat: 9 decembrie 2025, 14:17

Primăria comunei Soveja va înfiinţa un centru de zi destinat persoanelor vârstnice, proiect social care urmăreşte sprijinirea seniorilor şi combaterea izolării acestora, potrivit reprezentanţilor administraţiei locale.

Investiţia în valoare de circa un milion de euro, finanţată cu fonduri de la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, vine în contextul în care localitatea se confruntă cu un fenomen accentuat de îmbătrânire demografică.

‘În Soveja vorbim de o comunitate îmbătrânită, aşa cum se întâmplă în multe localităţi aflate la distanţă de centrele urbane. În evidenţele primăriei sunt înregistrate aproximativ 245-250 de persoane vârstnice, adică peste 10% din populaţie. Sunt persoane de 60, 70, 80, chiar 90 de ani, iar majoritatea trăiesc singuri. Bătrâneţea vine la pachet cu singurătatea şi este important ca noi, ca administraţie locală, să intervenim’, a declarat luni, pentru AGERPRES, primarul comunei Soveja, Ionuţ Filimon.

Centrul de zi va avea patru angajaţi, un kinetoterapeut, un asistent medical şi doi îngrijitori, şi va oferi activităţi de socializare, controale medicale periodice, servicii de recuperare şi programe recreative.

‘Ne dorim ca acest centru să fie un loc în care seniorii să îşi petreacă timpul într-un mod util şi plăcut. Pentru mulţi dintre ei, simplul fapt că cineva vorbeşte cu ei, îi ascultă şi îi scoate din rutina zilnică înseamnă enorm’, a spus primarul.

Primarul a arătat că proiectul face parte din eforturile mai largi ale administraţiei de a întări sprijinul oferit persoanelor vulnerabile.

‘Am avut câteva obiective clare: mai întâi educaţia, şi am reuşit să modernizăm şcoala şi grădiniţa, iar acum componenta socială. Am vrut să acoperim nevoile persoanelor vârstnice, pentru că reprezintă o categorie tot mai vulnerabilă’, a explicat Filimon.

Centrul de zi completează programul de îngrijire la domiciliu aflat deja în derulare, care vizează 40 de persoane vulnerabile.

‘Avem opt angajaţi care trec zilnic pe la beneficiari, îi ajută cu tot ce au nevoie, de la cumpărături la îngrijire de bază. Centrul de zi vine ca o continuare firească: îi scoatem din izolare, îi aducem împreună, îi ajutăm să rămână activi’, a adăugat primarul.

După semnarea contractului de finanţare până la sfârşitul acestui an, va fi emis şi ordinul de începere a lucrărilor, termenul de finalizare prevăzut în proiect fiind de 12 luni. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)