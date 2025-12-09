Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Vrancea: Un centru de zi pentru persoane vârstnice va fi construit cu fonduri europene la Soveja

Vrancea: Un centru de zi pentru persoane vârstnice va fi construit cu fonduri europene la Soveja

Vrancea: Un centru de zi pentru persoane vârstnice va fi construit cu fonduri europene la Soveja

Publicat de Gabriela Rotaru, 9 decembrie 2025, 13:15 / actualizat: 9 decembrie 2025, 14:17

Primăria comunei Soveja va înfiinţa un centru de zi destinat persoanelor vârstnice, proiect social care urmăreşte sprijinirea seniorilor şi combaterea izolării acestora, potrivit reprezentanţilor administraţiei locale.

Investiţia în valoare de circa un milion de euro, finanţată cu fonduri de la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, vine în contextul în care localitatea se confruntă cu un fenomen accentuat de îmbătrânire demografică.

‘În Soveja vorbim de o comunitate îmbătrânită, aşa cum se întâmplă în multe localităţi aflate la distanţă de centrele urbane. În evidenţele primăriei sunt înregistrate aproximativ 245-250 de persoane vârstnice, adică peste 10% din populaţie. Sunt persoane de 60, 70, 80, chiar 90 de ani, iar majoritatea trăiesc singuri. Bătrâneţea vine la pachet cu singurătatea şi este important ca noi, ca administraţie locală, să intervenim’, a declarat luni, pentru AGERPRES, primarul comunei Soveja, Ionuţ Filimon.

Centrul de zi va avea patru angajaţi, un kinetoterapeut, un asistent medical şi doi îngrijitori, şi va oferi activităţi de socializare, controale medicale periodice, servicii de recuperare şi programe recreative.

‘Ne dorim ca acest centru să fie un loc în care seniorii să îşi petreacă timpul într-un mod util şi plăcut. Pentru mulţi dintre ei, simplul fapt că cineva vorbeşte cu ei, îi ascultă şi îi scoate din rutina zilnică înseamnă enorm’, a spus primarul.

Primarul a arătat că proiectul face parte din eforturile mai largi ale administraţiei de a întări sprijinul oferit persoanelor vulnerabile.

‘Am avut câteva obiective clare: mai întâi educaţia, şi am reuşit să modernizăm şcoala şi grădiniţa, iar acum componenta socială. Am vrut să acoperim nevoile persoanelor vârstnice, pentru că reprezintă o categorie tot mai vulnerabilă’, a explicat Filimon.

Centrul de zi completează programul de îngrijire la domiciliu aflat deja în derulare, care vizează 40 de persoane vulnerabile.

‘Avem opt angajaţi care trec zilnic pe la beneficiari, îi ajută cu tot ce au nevoie, de la cumpărături la îngrijire de bază. Centrul de zi vine ca o continuare firească: îi scoatem din izolare, îi aducem împreună, îi ajutăm să rămână activi’, a adăugat primarul.

După semnarea contractului de finanţare până la sfârşitul acestui an, va fi emis şi ordinul de începere a lucrărilor, termenul de finalizare prevăzut în proiect fiind de 12 luni. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Persoanele cu dizabilităţi vor avea acces mai uşor la parcare
Prim plan marți, 9 decembrie 2025, 13:48

Persoanele cu dizabilităţi vor avea acces mai uşor la parcare

Persoanele cu dizabilităţi vor avea acces mai uşor la parcare. Senatul a aprobat o propunere legislativă potrivit căreia pot beneficia de...

Persoanele cu dizabilităţi vor avea acces mai uşor la parcare
Leul s-a apreciat, marţi, în raport cu euro, dar a scăzut faţă de dolarul american
Prim plan marți, 9 decembrie 2025, 13:40

Leul s-a apreciat, marţi, în raport cu euro, dar a scăzut faţă de dolarul american

Moneda naţională s-a apreciat uşor, marţi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0897 lei, în...

Leul s-a apreciat, marţi, în raport cu euro, dar a scăzut faţă de dolarul american
(AUDIO) La Spitalul Clinic „C. I. Parhon” din Iași au fost realizate cu succes încă două transplanturi renale
Prim plan marți, 9 decembrie 2025, 12:35

(AUDIO) La Spitalul Clinic „C. I. Parhon” din Iași au fost realizate cu succes încă două transplanturi renale

La Spitalul Clinic „C. I. Parhon” din Iași au fost realizate cu succes încă două transplanturi renale. Beneficiarii sunt o femeie în...

(AUDIO) La Spitalul Clinic „C. I. Parhon” din Iași au fost realizate cu succes încă două transplanturi renale
(AUDIO) Reabilitarea Colegiului Național Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași avansează: corpul principal de clădire, finalizat în proporție de 98%
Prim plan marți, 9 decembrie 2025, 10:03

(AUDIO) Reabilitarea Colegiului Național Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași avansează: corpul principal de clădire, finalizat în proporție de 98%

Lucrările de reabilitare a Colegiului Național Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași avansează, structura corpului principal fiind finalizată în...

(AUDIO) Reabilitarea Colegiului Național Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași avansează: corpul principal de clădire, finalizat în proporție de 98%
Prim plan marți, 9 decembrie 2025, 06:57

Noile programe şcolare pentru liceu se află în dezbatere publică

Noile programe şcolare pentru liceu se află în dezbatere publică până vineri. Opiniile şi propunerile pot fi trimise pe adresa de e-mail...

Noile programe şcolare pentru liceu se află în dezbatere publică
Prim plan marți, 9 decembrie 2025, 06:35

Campanie pentru promovarea cărnii de porc româneşti în rândul consumatorilor

A fost lansată o campanie pentru promovarea cărnii de porc româneşti în contextul pierderilor provocate de pesta porcină în ultimii ani....

Campanie pentru promovarea cărnii de porc româneşti în rândul consumatorilor
Prim plan marți, 9 decembrie 2025, 06:03

Senat: O zi liberă plătită, lunar, pentru salariatele diagnosticate cu endometrioză

Senatul a adoptat, luni, proiectul care prevede ca salariatele diagnosticate cu endometrioză să beneficieze, lunar, de o zi liberă plătită....

Senat: O zi liberă plătită, lunar, pentru salariatele diagnosticate cu endometrioză
Prim plan marți, 9 decembrie 2025, 05:58

Senat: Zi liberă pentru părinţi la începerea anului şcolar – proiect adoptat tacit

Senatul a adoptat tacit, luni, propunerea legislativă privind declararea zilei de începere a anului şcolar pentru învăţământul preşcolar,...

Senat: Zi liberă pentru părinţi la începerea anului şcolar – proiect adoptat tacit