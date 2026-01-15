Vrancea: Spitalul Judeţean Focşani restricţionează programul de vizită, pe fondul creşterii cazurilor de gripă

Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) ‘Sf. Pantelimon’ Focşani a anunţat restrângerea programului de vizită pentru pacienţi, ca urmare a creşterii semnificative a infecţiilor respiratorii acute şi a cazurilor de gripă la nivel local.

Potrivit unui comunicat transmis de unitatea medicală, programul de vizită în spital, cu excepţia secţiei de Terapie Intensivă (ATI), va fi redus la un interval de trei ore zilnic, inclusiv în zilele de weekend, respectiv între orele 15:00 şi 18:00, durata unei vizite fiind de maximum 10 minute.

De asemenea, în saloanele cu cel mult trei paturi va fi permis accesul unui singur vizitator pentru fiecare pacient, pacienţii urmând a fi vizitaţi pe rând, iar în saloanele cu patru până la şase paturi va fi acceptat un vizitator per pacient, cu posibilitatea vizitării simultane a maximum doi pacienţi.

Conducerea spitalului precizează că purtarea echipamentului de protecţie – mască, halat de unică folosinţă şi botoşei – este obligatorie pentru toţi vizitatorii, echipamentul fiind pus la dispoziţie gratuit de către fiecare secţie. Accesul nu este permis persoanelor care prezintă simptome de infecţii respiratorii acute sau care se află sub influenţa alcoolului ori a altor substanţe.

În secţia ATI, programul de vizită rămâne neschimbat, fiind stabilit zilnic între orele 12:00-13:00 şi 15:00-16:00, cu o durată de cinci minute. Vizitatorii vor fi însoţiţi de personalul medical, iar contactul fizic cu pacientul este permis doar cu acordul medicului şi după dezinfectarea mâinilor.

Pentru pacienţii aflaţi în stare terminală şi internaţi pe alte secţii decât ATI, aparţinătorii pot efectua vizite zilnice, indiferent de oră, cu respectarea strictă a măsurilor de prevenire a infecţiilor.

În secţia de neonatologie, nou-născuţii pot avea ca însoţitor permanent doar mama, accesul altor aparţinători fiind interzis. Nou-născuţii internaţi în terapie intensivă pot fi vizitaţi exclusiv de părinţi, cu acordul medicului curant sau de gardă şi cu respectarea regulilor de protecţie.

Spitalul mai anunţă că la intrarea în fiecare secţie sunt obligatorii dispenserele cu soluţii hidroalcoolice, iar după finalizarea vizitei, aparţinătorii trebuie să dezinfecteze mâinile şi să arunce echipamentele de protecţie la punctele special amenajate.

Programul de vizită şi regulile stabilite vor fi afişate la toate căile de acces în pavilioanele spitalului, precum şi pe site-ul unităţii sanitare.

