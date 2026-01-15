Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Vrancea: Spitalul Judeţean Focşani restricţionează programul de vizită, pe fondul creşterii cazurilor de gripă

Vrancea: Spitalul Judeţean Focşani restricţionează programul de vizită, pe fondul creşterii cazurilor de gripă

15 ianuarie 2026, 18:30

Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) ‘Sf. Pantelimon’ Focşani a anunţat restrângerea programului de vizită pentru pacienţi, ca urmare a creşterii semnificative a infecţiilor respiratorii acute şi a cazurilor de gripă la nivel local.

Potrivit unui comunicat transmis de unitatea medicală, programul de vizită în spital, cu excepţia secţiei de Terapie Intensivă (ATI), va fi redus la un interval de trei ore zilnic, inclusiv în zilele de weekend, respectiv între orele 15:00 şi 18:00, durata unei vizite fiind de maximum 10 minute.

De asemenea, în saloanele cu cel mult trei paturi va fi permis accesul unui singur vizitator pentru fiecare pacient, pacienţii urmând a fi vizitaţi pe rând, iar în saloanele cu patru până la şase paturi va fi acceptat un vizitator per pacient, cu posibilitatea vizitării simultane a maximum doi pacienţi.

Conducerea spitalului precizează că purtarea echipamentului de protecţie – mască, halat de unică folosinţă şi botoşei – este obligatorie pentru toţi vizitatorii, echipamentul fiind pus la dispoziţie gratuit de către fiecare secţie. Accesul nu este permis persoanelor care prezintă simptome de infecţii respiratorii acute sau care se află sub influenţa alcoolului ori a altor substanţe.

În secţia ATI, programul de vizită rămâne neschimbat, fiind stabilit zilnic între orele 12:00-13:00 şi 15:00-16:00, cu o durată de cinci minute. Vizitatorii vor fi însoţiţi de personalul medical, iar contactul fizic cu pacientul este permis doar cu acordul medicului şi după dezinfectarea mâinilor.

Pentru pacienţii aflaţi în stare terminală şi internaţi pe alte secţii decât ATI, aparţinătorii pot efectua vizite zilnice, indiferent de oră, cu respectarea strictă a măsurilor de prevenire a infecţiilor.

În secţia de neonatologie, nou-născuţii pot avea ca însoţitor permanent doar mama, accesul altor aparţinători fiind interzis. Nou-născuţii internaţi în terapie intensivă pot fi vizitaţi exclusiv de părinţi, cu acordul medicului curant sau de gardă şi cu respectarea regulilor de protecţie.

Spitalul mai anunţă că la intrarea în fiecare secţie sunt obligatorii dispenserele cu soluţii hidroalcoolice, iar după finalizarea vizitei, aparţinătorii trebuie să dezinfecteze mâinile şi să arunce echipamentele de protecţie la punctele special amenajate.

Programul de vizită şi regulile stabilite vor fi afişate la toate căile de acces în pavilioanele spitalului, precum şi pe site-ul unităţii sanitare.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro – imagine ilustrativă)

Etichete:
Vaslui: Tânăr reţinut de poliţişti după ce a primit în cont o sumă virată în mod eronat şi nu a restituit banii
Prim plan joi, 15 ianuarie 2026, 17:55

Vaslui: Tânăr reţinut de poliţişti după ce a primit în cont o sumă virată în mod eronat şi nu a restituit banii

Un tânăr în vârstă de 21 de ani, din comuna Roşieşti, a fost reţinut de poliţişti după ce a refuzat să returneze unei societăţi...

Vaslui: Tânăr reţinut de poliţişti după ce a primit în cont o sumă virată în mod eronat şi nu a restituit banii
România și-a redus consistent deficitul bugetar, declară președintele Nicușor Dan
Prim plan joi, 15 ianuarie 2026, 17:19

România și-a redus consistent deficitul bugetar, declară președintele Nicușor Dan

România şi-a redus consistent, anul trecut, deficitul bugetar şi a avut o uşoară creştere economică, a spus preşedintele Nicuşor Dan. Au...

România și-a redus consistent deficitul bugetar, declară președintele Nicușor Dan
Vrancea: Valoarea impozitelor pe clădiri la Focşani s-a dublat
Prim plan joi, 15 ianuarie 2026, 16:50

Vrancea: Valoarea impozitelor pe clădiri la Focşani s-a dublat

Valoarea impozitelor pe clădiri în municipiul Focşani s-a dublat ca urmarea a aplicării noilor reglementări ale Codului Fiscal, dar în multe...

Vrancea: Valoarea impozitelor pe clădiri la Focşani s-a dublat
Neamţ: Primarul comunei Zăneşti, acuzat de corupție, rămâne în arest preventiv
Prim plan joi, 15 ianuarie 2026, 15:43

Neamţ: Primarul comunei Zăneşti, acuzat de corupție, rămâne în arest preventiv

Primarul comunei Zăneşti, Ioan Filip, va rămâne în arest preventiv, după ce judecătorii Curţii de Apel Bacău i-au respins, joi, contestaţia...

Neamţ: Primarul comunei Zăneşti, acuzat de corupție, rămâne în arest preventiv
Prim plan joi, 15 ianuarie 2026, 15:15

(AUDIO) Iași: Serie de anchete, în cazul copilului care a părăsit Grădinița nr. 6 și a fost găsit în apropiere de Piața Chirilă

Ancheta continuă în cazul copilului de 4 ani care a părăsit, marți, Grădinița cu Program Prelungit nr. 6 din Iași și a fost găsit singur pe...

(AUDIO) Iași: Serie de anchete, în cazul copilului care a părăsit Grădinița nr. 6 și a fost găsit în apropiere de Piața Chirilă
Prim plan joi, 15 ianuarie 2026, 12:48

(AUDIO/ VIDEO) Iași: Manifestări dedicate lui Mihai Eminescu, la Teiul din Copou, de Ziua Culturii Naționale

La Iași se celebrează 176 de ani de la nașterea poetului național Mihai Eminescu printr-o serie de manifestări organizate de Casa de Cultură a...

(AUDIO/ VIDEO) Iași: Manifestări dedicate lui Mihai Eminescu, la Teiul din Copou, de Ziua Culturii Naționale
Prim plan joi, 15 ianuarie 2026, 12:11

Vreme severă în Moldova: ger, polei și vânt până la 20 ianuarie

INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 15 ianuarie, ora 20:00 – 20 ianuarie, ora 10:00 Fenomene vizate: vreme deosebit de rece, ger...

Vreme severă în Moldova: ger, polei și vânt până la 20 ianuarie
Prim plan joi, 15 ianuarie 2026, 12:02

(AUDIO) Iași: Mai bine de jumătate din mandatele directorilor de școli expiră la 16 ianuarie, dar aceștia vor avea contractele prelungite, cu trei excepții. Vor fi directori noi la Colegiul ”Ion Holban”, Școala ”Titu Maiorescu” și Colegiul ”Vasile Alecsandri” din municipiul reședință

Mai bine de jumătate din mandatele directorilor de școli din județul Iași expiră la 16 ianuarie. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean...

(AUDIO) Iași: Mai bine de jumătate din mandatele directorilor de școli expiră la 16 ianuarie, dar aceștia vor avea contractele prelungite, cu trei excepții. Vor fi directori noi la Colegiul ”Ion Holban”, Școala ”Titu Maiorescu” și Colegiul ”Vasile Alecsandri” din municipiul reședință