(VIDEO) Incendiu la un apartament din municipiul Iași. Mai multe persoane au fost transportate la spital

9 octombrie 2025, 19:21

Peste 30 de pompieri au intervenit, în această seară, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un apartament dintr-un bloc cu zece etaje din cartierul Păcurari, din municpiul Iași, casa scării fiind inundată cu fum dens.

15 persoane au ieşit din clădire singure, iar 27 au fost evacuate de la etajele superioare de către echipajele de intervenţie.

Șase persoane au fost transporate la spital, pentru investigații medicale de specialitate, prezentând simptome de intoxicație cu fum, fără arsuri.

Incendiul a fost lichidat, iar pompierii acţionează, în continuare, pentru evacuarea fumului din întregul imobil de locuinţe şi de pe casa scării, a precizat ISU Iași.

