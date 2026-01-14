Ascultă Radio România Iași Live
Vaslui: Expoziţii tematice dedicate lui Mihai Eminescu, la Biblioteca Judeţeană, de Ziua Culturii Naţionale

14 ianuarie 2026, 17:41

Biblioteca Judeţeană ‘Nicolae Milescu Spătarul’ organizează cu ocazia Zilei Culturii Naţionale o serie de expoziţii dedicate poetului Mihai Eminescu.

În holul expoziţional al instituţiei, pe 15 ianuarie va putea fi vizionată expoziţia de carte ‘Eminescu sau despre absolut’, care reuneşte volume scrise de Mihai Eminescu, ediţii de referinţă şi lucrări critice despre viaţa şi opera sa.

‘Compartimentul Mediateca al Bibliotecii vă invită să descoperiţi universul eminescian printr-o expoziţie tematică dedicată vieţii, operei şi valorii spirituale a celui care a devenit simbol al culturii româneşti. Vizitatorii vor avea ocazia să asculte selecţii audio inspirate din creaţia eminesciană şi să exploreze materiale vizuale care pun în lumină profunzimea gândirii, sensibilitatea şi actualitatea mesajului lui Mihai Eminescu. De asemenea, publicul este invitat să viziteze expoziţia ‘Eminescu şi Caragiale – repere ale culturii româneşti’, care cuprinde portrete ale celor doi mari clasici, lucrări de excepţie realizate de artişti internaţionali, participante la Concursul internaţional ‘Eminescu şi Caragiale’, proiect cultural al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România – Filiala Prahova. Expoziţia este disponibilă simultan şi în alte instituţii de cultură din România şi Republica Moldova’, au precizat reprezentanţii Bibliotecii Judeţene ‘Nicolae Milescu Spătarul’.

Cu ocazia Zilei Culturii Naţionale, specialiştii bibliotecii au organizat şi un raft tematic dedicat lui Constantin Brâncuşi, în cadrul căruia vor fi prezentate volume despre viaţa şi opera artistului, albume, studii şi mărturii care surprind drumul său de la rădăcinile româneşti la recunoaşterea universală, în contextul desemnării anului 2026 ‘Anul Constantin Brâncuşi’.

(AGERPRES/FOTO Biblioteca Județeană Nicolae Milescu Spătarul)

