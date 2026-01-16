Vaslui: Doar 51 de UAT-uri din județ s-au înscris în aplicația ghișeul.ro

Oamenii au început să îşi plătească taxele şi impozitele încă din primele zile ale anului, unii la ghişee, alţii online.

Posibilitatea de a achita dările cu ajutorul internetului a fost solicitată de mulţi români, care doresc, astfel, să evite timpul pierdut la casierii, dar nu toate primăriile au reuşit să se înroleze în platforma de plată ghiseul.ro.

În judeţul Vaslui, de exemplu, doar 51 de unităţi teritoriale s-au înscris în aplicaţie.

Întregul proces de digitalizare a activităţilor din primăriile judeţului Vaslui se află la un nivel scăzut, recunosc autorităţile.

Sunt, însă, şi primării din mediul rural care au obţinut din timp finanţări europene pentru digitalizarea instituţiilor, precum comuna Vinderei, iar eficienţa în relaţia cu contribuabilii s-a dovedit deja.

Ionuţ Ghiur, primarul comunei Vinderei: În momentul în care am intrat pe digital, nu mai mă pui să pun conform cu originalul, ştampila nici nu mai este valabilă. Funcţionarul public are creată o identitate digitală, registratura va fi pionul principal. Se prioritizează documentele în funcţie de fluxul pe care eu îl stabilesc şi, am calculat, un certificat fiscal ar trebui să se elibereze în 5 minute.

Comune precum Banca, Dăneşti, Muntenii de Sus, Tutova, Voineşti sau Vutcani nu sunt înrolate pe platforma ghiseul.ro.

Contribuabilii din judeţul Vaslui susţin că digitalizarea primăriilor şi, implicit, posibilitatea de a achita taxele şi impozitele online trebuie să devină o prioritate.

De menţionat că Guvernul pregăteşte o măsură pentru accelerarea digitalizării administraţiei publice locale şi toate primăriile vor avea obligaţia să se înroleze pe platforma ghiseul.ro.

(RADOR/FOTO ghișeul.ro)