Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Vaslui: Cetăţean din Republica Moldova cercetat pentru tentativă de răpire a unui minor, oprit la Albiţa

Vaslui: Cetăţean din Republica Moldova cercetat pentru tentativă de răpire a unui minor, oprit la Albiţa

Vaslui: Cetăţean din Republica Moldova cercetat pentru tentativă de răpire a unui minor, oprit la Albiţa

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 octombrie 2025, 09:45 / actualizat: 6 octombrie 2025, 11:20

Poliţiştii din Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa au depistat şi reţinut un bărbat din Republica Moldova, căutat de autorităţi, care este cercetat pentru tentativă de răpire a unui minor, pe teritoriul Slovaciei.

Purtător de cuvânt al Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Vaslui, Irina Mirică: În Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, pentru a ieşi din ţară, pasager într-un autocar, un bărbat cu cetăţenie Republica Moldova, în vârstă de 36 de ani. La controlul de frontieră, colegii noştri au constatat că pe numele bărbatului era emisă o alertă de punere în aplicare a unui mandat de arestare şi predare sau extrădare emis de autorităţile din Slovacia, acesta fiind cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de răpire a unui minor, pe teritoriul acestui stat’. Bărbatul a fost predat unei echipe operative din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui în vederea luării măsurilor legale.

 

(Radio Iași/Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Premierul francez a demisionat după anunţarea componenţei noului guvern
Prim plan luni, 6 octombrie 2025, 10:26

Premierul francez a demisionat după anunţarea componenţei noului guvern

Premierul Franţei şi-a dat demisia la doar o zi după anunţarea componenţei noului guvern. Sébastien Lecornu s-a confruntat în ultimele zile cu...

Premierul francez a demisionat după anunţarea componenţei noului guvern
Apar noi informaţii din ancheta legată de moartea violentă a copilului de trei ani din Mărăşeşti, judeţul Vrancea
Prim plan luni, 6 octombrie 2025, 08:08

Apar noi informaţii din ancheta legată de moartea violentă a copilului de trei ani din Mărăşeşti, judeţul Vrancea

Apar noi informaţii din ancheta legată de moartea violentă a copilului de trei ani din oraşul Mărăşeşti, judeţul Vrancea. Expertiza...

Apar noi informaţii din ancheta legată de moartea violentă a copilului de trei ani din Mărăşeşti, judeţul Vrancea
Premierul Ilie Bolojan va avea săptămâna aceasta întâlniri cu marile companii româneşti din industria agroalimentară
Prim plan luni, 6 octombrie 2025, 08:05

Premierul Ilie Bolojan va avea săptămâna aceasta întâlniri cu marile companii româneşti din industria agroalimentară

Premierul Ilie Bolojan va avea săptămâna aceasta întâlniri cu marile companii româneşti din industria agroalimentară. El a spus că a...

Premierul Ilie Bolojan va avea săptămâna aceasta întâlniri cu marile companii româneşti din industria agroalimentară
La CCR sunt aşteptate decizii importante privind reformele iniţiate de guvernul Bolojan
Prim plan luni, 6 octombrie 2025, 08:03

La CCR sunt aşteptate decizii importante privind reformele iniţiate de guvernul Bolojan

Decizii importante pentru soarta reformelor iniţiate de guvernul Bolojan sunt aşteptate săptămâna aceasta şi la Curtea Constituţională, unde...

La CCR sunt aşteptate decizii importante privind reformele iniţiate de guvernul Bolojan
Prim plan luni, 6 octombrie 2025, 08:00

Proiectul de lege privind plata pensiilor private intră săptămână aceasta în dezbaterea Camerei Deputaţilor, ca for decizional

Proiectul de lege privind plata pensiilor private intră săptămână aceasta în dezbaterea Camerei Deputaţilor, ca for decizional. Potrivit...

Proiectul de lege privind plata pensiilor private intră săptămână aceasta în dezbaterea Camerei Deputaţilor, ca for decizional
Prim plan luni, 6 octombrie 2025, 07:59

Ministrul sănătăţii ia apărarea personalului ATI în cazul de la Spitalul „Sfânta Maria” Iaşi

Ministrul sănătăţii ia apărarea personalului medical de la secţia de terapie intensivă a spitalului Sfânta Maria din Iaşi, unde şapte copii...

Ministrul sănătăţii ia apărarea personalului ATI în cazul de la Spitalul „Sfânta Maria” Iaşi
Prim plan duminică, 5 octombrie 2025, 12:03

Informare meteo pentru Moldova: ploi abundente, vânt puternic și vreme rece

INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 5 octombrie, ora 21 – 9 octombrie, ora 10 Fenomene vizate: ploi importante cantitativ, ninsori...

Informare meteo pentru Moldova: ploi abundente, vânt puternic și vreme rece
Prim plan duminică, 5 octombrie 2025, 11:33

Lucrările la primul campus integrat pentru învăţământul dual din judeţul Bacău au fost suspendate

Lucrările la primul campus integrat pentru învăţământul dual din judeţul Bacău au fost suspendate. Investiţia se ridică la 30 de milioane...

Lucrările la primul campus integrat pentru învăţământul dual din judeţul Bacău au fost suspendate