Vaslui: Cetăţean din Republica Moldova cercetat pentru tentativă de răpire a unui minor, oprit la Albiţa

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 octombrie 2025, 09:45 / actualizat: 6 octombrie 2025, 11:20

Poliţiştii din Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa au depistat şi reţinut un bărbat din Republica Moldova, căutat de autorităţi, care este cercetat pentru tentativă de răpire a unui minor, pe teritoriul Slovaciei.

Purtător de cuvânt al Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Vaslui, Irina Mirică: În Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de control, pentru a ieşi din ţară, pasager într-un autocar, un bărbat cu cetăţenie Republica Moldova, în vârstă de 36 de ani. La controlul de frontieră, colegii noştri au constatat că pe numele bărbatului era emisă o alertă de punere în aplicare a unui mandat de arestare şi predare sau extrădare emis de autorităţile din Slovacia, acesta fiind cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă de răpire a unui minor, pe teritoriul acestui stat’. Bărbatul a fost predat unei echipe operative din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui în vederea luării măsurilor legale.

(Radio Iași/Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)