Tichete sociale valorice, cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă, pentru pensionarii ieșeni

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 decembrie 2025, 15:13

Cu ocazia Sărbătorilor de Iarnă pensionarii ieșeni vor primi ajutoare sub formă de tichete sociale valorice.

Acțiunea este organizată de către Primăria Municipiului Iași, prin Direcția de Asistență Socială, și se află la a XXIII-a ediţie.

Beneficiarii campaniei sunt circa 12.000 de pensionari (inclusiv pensionari de drept și pensionari pe caz de boală) ale căror pensii cumulate nu depășesc suma de 1.800 de lei.

Valoarea unui carnet cu tichete sociale este de 100 de lei, fiind compus din 10 tichete a 10 lei fiecare.

Pentru a primi astfel de tichete valorice pensionarii trebuie să se afle în baza de date a Casei Județene de Pensii Iași, să aibă domiciliul în Municipiul Iași și să se afle în plată cu luna noiembrie 2025.

Tichetele valorice sunt distribuite începând cu ziua de 8 decembrie 2025, până pe 6 martie 2026, între orele 8.30 – 15.30, în următoarele locuri:

• Căminul de Pensionari „Sfânta Cuvioasă Parascheva”, Str. Codrescu nr. 6 – pentru beneficiarii cu domiciliul în zona COPOU;
• Cantina de Ajutor Social, Str. Sf. Andrei nr. 70 – pentru beneficiarii cu domiciliul în zonele CENTRU, GARĂ;
• Direcţia de Asistenţă Socială, Şos. Naţională nr. 43 – pentru beneficiarii cu domiciliul în zonele PODU ROŞ, BULARGA;
• Centrul de Cartier Nicolina, Str. Petre Ţuţea nr. 2 – pentru beneficiarii cu domiciliul în cartierul/zona NICOLINA I şi II;
• Centrul de Cartier Păcurari, Șos. Păcurari nr. 34 – pentru beneficiarii cu domiciliul în cartierul/zona PĂCURARI;
• Centrul de Cartier Tătăraşi, Str. Vasile Lupu nr. 8 – 2 – pentru beneficiarii zonelor TĂTĂRAȘI, METALURGIE, T. VLADIMIRESCU;
• Centrul de Cartier Alexandru cel Bun, Str. Tabacului nr. 1A – pentru beneficiarii cu domiciliul în zonele ALEXANDRU CEL BUN – DACIA;
• Centrul de Cartier Frumoasa, Bd. Poitiers nr. 20 – 22 – pentru beneficiarii cu domiciliul în zonele BUCIUM şi FRUMOASA.

