Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Suceava: Starea de sănătate a Sofiei Vicoveanca, care a suferit un infarct, este stabilă

Suceava: Starea de sănătate a Sofiei Vicoveanca, care a suferit un infarct, este stabilă

Suceava: Starea de sănătate a Sofiei Vicoveanca, care a suferit un infarct, este stabilă
12 ianuarie 2026, 17:18

Interpreta de muzică populară Sofia Vicoveanca, care a suferit în noaptea de sâmbătă spre duminică un infarct şi a fost internată la Spitalul Clinic de Urgenţă din Suceava, este în stare stabilă, a declarat, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al spitalului, medicul Tiberius Brădăţan.

‘Starea pacientei este stabilă’, a menţiona medicul, care nu a oferit alte detalii despre situaţia medicală artistei, după ce familia acesteia ar fi cerut discreţie.

Sofia Vicoveanca, în vârstă de 84 de ani, va rămâne sub supravegherea medicilor de la Secţia de cardiologie a spitalului din Suceava.

Cunoscuta solistă are o carieră de peste 65 de ani în muzica populară din România.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Vaslui: Ziua Culturii Naţionale, marcată printr-un laborator de poezie vizuală la Muzeul ‘Vasile Pârvan’ Bârlad
Prim plan luni, 12 ianuarie 2026, 17:40

Vaslui: Ziua Culturii Naţionale, marcată printr-un laborator de poezie vizuală la Muzeul ‘Vasile Pârvan’ Bârlad

Muzeul ‘Vasile Pârvan’ din Bârlad organizează joi, 15 ianuarie, cu ocazia Zilei Culturii Naţionale, un laborator de poezie vizuală,...

Vaslui: Ziua Culturii Naţionale, marcată printr-un laborator de poezie vizuală la Muzeul ‘Vasile Pârvan’ Bârlad
CAB: 19 ianuarie – pronunţarea în procesul deschis de o avocată AUR împotriva Guvernului
Prim plan luni, 12 ianuarie 2026, 16:52

CAB: 19 ianuarie – pronunţarea în procesul deschis de o avocată AUR împotriva Guvernului

Curtea de Apel Bucureşti a judecat luni cererea depusă de o avocată AUR, Silvia Uscov, prin care este contestată înfiinţarea grupului de lucru...

CAB: 19 ianuarie – pronunţarea în procesul deschis de o avocată AUR împotriva Guvernului
Şerban: Start pentru proiectarea lotului 1D Joseni-Ditrău al Autostrăzii Unirii
Prim plan luni, 12 ianuarie 2026, 16:35

Şerban: Start pentru proiectarea lotului 1D Joseni-Ditrău al Autostrăzii Unirii

Etapa de proiectare pentru lotul 1D Joseni-Ditrău al Autostrăzii Unirii Târgu Mureş-Târgu Neamţ a început, luni, asocierea de constructori din...

Şerban: Start pentru proiectarea lotului 1D Joseni-Ditrău al Autostrăzii Unirii
Denunţ penal la Parchetul General în legătură cu acuzaţiile de plagiat aduse ministrului Justiţiei
Prim plan luni, 12 ianuarie 2026, 15:40

Denunţ penal la Parchetul General în legătură cu acuzaţiile de plagiat aduse ministrului Justiţiei

Avocatul Adrian Cuculis a anunţat luni că a depus un denunţ penal la Parchetul General, în care solicită să fie efectuate cercetări cu privire...

Denunţ penal la Parchetul General în legătură cu acuzaţiile de plagiat aduse ministrului Justiţiei
Prim plan luni, 12 ianuarie 2026, 15:24

Iaşi: Aproape 15.000 de persoane din municipiul reşedinţă şi-au plătit deja impozitele locale pe 2026

Aproape 15.000 de persoane din municipiul Iaşi şi-au achitat deja taxele şi impozitele locale în primele zile ale anului, cea mai mare parte a...

Iaşi: Aproape 15.000 de persoane din municipiul reşedinţă şi-au plătit deja impozitele locale pe 2026
Prim plan luni, 12 ianuarie 2026, 15:01

Nu va exista un șoc al prețurilor la gaze, după eliminarea plafonării – anticipează analiștii

Preţurile la gazele naturale ar urma să crească, după ce plafonarea lor, decisă în perioada pandemiei, ar urma să înceteze la 1 aprilie....

Nu va exista un șoc al prețurilor la gaze, după eliminarea plafonării – anticipează analiștii
Prim plan luni, 12 ianuarie 2026, 12:34

Vreme severă în Moldova: ger, zăpadă, precipitații mixte și vânt puternic

INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 12 ianuarie, ora 10:00 – 14 ianuarie, ora 10:00 Fenomene vizate: vreme deosebit de rece, ger...

Vreme severă în Moldova: ger, zăpadă, precipitații mixte și vânt puternic
Prim plan luni, 12 ianuarie 2026, 12:30

Ministerul Finanţelor a lansat prima ediţie din acest an a Programului de titluri de stat TEZAUR pentru persoane fizice

Ministerul Finanţelor a lansat, astăzi, prima ediţie din acest an a Programului de titluri de stat TEZAUR pentru persoane fizice. Potrivit...

Ministerul Finanţelor a lansat prima ediţie din acest an a Programului de titluri de stat TEZAUR pentru persoane fizice