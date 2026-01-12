Suceava: Starea de sănătate a Sofiei Vicoveanca, care a suferit un infarct, este stabilă

Interpreta de muzică populară Sofia Vicoveanca, care a suferit în noaptea de sâmbătă spre duminică un infarct şi a fost internată la Spitalul Clinic de Urgenţă din Suceava, este în stare stabilă, a declarat, pentru AGERPRES, purtătorul de cuvânt al spitalului, medicul Tiberius Brădăţan.

‘Starea pacientei este stabilă’, a menţiona medicul, care nu a oferit alte detalii despre situaţia medicală artistei, după ce familia acesteia ar fi cerut discreţie.

Sofia Vicoveanca, în vârstă de 84 de ani, va rămâne sub supravegherea medicilor de la Secţia de cardiologie a spitalului din Suceava.

Cunoscuta solistă are o carieră de peste 65 de ani în muzica populară din România.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro)