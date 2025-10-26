Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Suceava: Incendiu la o societate de prelucrare a lemnului din comuna Bogdăneşti

Suceava: Incendiu la o societate de prelucrare a lemnului din comuna Bogdăneşti

Suceava: Incendiu la o societate de prelucrare a lemnului din comuna Bogdăneşti

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 octombrie 2025, 09:56

Un incendiu a izbucnit, în noaptea de sâmbătă spre duminică, la o societate de prelucrare a lemnului din comuna Bogdăneşti, au anunţat, duminică, reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Suceava.

Potrivit acestora, pentru stingerea incendiului au intervenit militarii Detaşamentului de Pompieri Fălticeni, împreună cu lucrătorii Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă Bogdăneşti şi Râşca, cu cinci autospeciale de stingere şi o ambulanţă SMURD.

‘La sosirea echipajelor, flăcările se manifestau în camera de comandă a utilajelor dintr-o hală gater şi în proximitatea spaţiului incendiat, existând pericolul de propagare la întreaga construcţie şi la clădirile învecinate. Au ars spaţiul tehnic, utilaje specifice din interior, mase plastice, izolaţia cablurilor electrice, rumeguş şi altele, pe o suprafaţă de aproximativ 50 de metri pătraţi. De asemenea, s-au degradat şi alte echipamente specifice prelucrării lemnului, aflate în apropierea flăcărilor’, au precizat oficialii ISU.

Cauza probabilă a izbucnirii flăcărilor a fost un scurtcircuit produs la o doză electrică cu defecţiuni.

Pompierii precizează că nu s-au înregistrat victime şi că au fost salvate hala gater, cu utilajele tehnologice din interior, material lemnos şi clădirile aflate în imediata apropiere. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativa)

Etichete:
(UPDATE) Galaţi: Dosar penal după accidentul naval pe Dunăre
Prim plan duminică, 26 octombrie 2025, 08:15

(UPDATE) Galaţi: Dosar penal după accidentul naval pe Dunăre

Organele judiciare au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă în urma accidentului naval care a avut loc pe Dunăre, în zona...

(UPDATE) Galaţi: Dosar penal după accidentul naval pe Dunăre
Nicuşor Dan: Armata este cea mai apreciată instituție din România
Prim plan duminică, 26 octombrie 2025, 07:55

Nicuşor Dan: Armata este cea mai apreciată instituție din România

Președintele Nicuşor Dan a fost prezent la evenimentul organizat, de Ziua Armatei, la Brigada 15 Mecanizată Podul Înalt din Iași. Ziua Armatei a...

Nicuşor Dan: Armata este cea mai apreciată instituție din România
România trece în această noapte la ora de iarnă. Ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, astfel că ora 4:00 va deveni ora 3:00
Prim plan sâmbătă, 25 octombrie 2025, 20:13

România trece în această noapte la ora de iarnă. Ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, astfel că ora 4:00 va deveni ora 3:00

România trece în această noapte la ora de iarnă. Ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, astfel că ora 04:00 va deveni ora 03:00. Mâine va fi...

România trece în această noapte la ora de iarnă. Ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, astfel că ora 4:00 va deveni ora 3:00
(VIDEO) Retragerea cu torțe a încheiat sărbătorirea Zilei Armatei la Iași
Prim plan sâmbătă, 25 octombrie 2025, 20:01

(VIDEO) Retragerea cu torțe a încheiat sărbătorirea Zilei Armatei la Iași

Sărbătorirea Zilei Armatei la Iași s-a încheiat în această seară, cu tradiționala retragere cu torte, pe traseul Muzeul Unirii –...

(VIDEO) Retragerea cu torțe a încheiat sărbătorirea Zilei Armatei la Iași
Prim plan sâmbătă, 25 octombrie 2025, 13:20

(FOTO/ VIDEO) Președintele Nicușor Dan a participat, la Iași, la ceremoniile de Ziua Armatei Române

Președintele Nicușor Dan a participat la Iași la evenimentele dedicate Zilei Armatei României. El a subliniat că Armata protejează...

(FOTO/ VIDEO) Președintele Nicușor Dan a participat, la Iași, la ceremoniile de Ziua Armatei Române
Prim plan sâmbătă, 25 octombrie 2025, 10:08

Președintele României, Nicușor Dan, își continuă astăzi vizita la Iași

Șeful statului va participa la întâlnirea anuală a rectorilor din România și Republica Moldova, iar apoi este așteptat la ceremonia dedicată...

Președintele României, Nicușor Dan, își continuă astăzi vizita la Iași
Prim plan sâmbătă, 25 octombrie 2025, 10:00

Iași: Temele principale ale reuniunii Consiliului Național al Rectorilor vizează resurele financiare pentru tineri, cercetare și transfer tehnologic

Președintele României, Nicușor Dan, își continuă astăzi vizita la Iași. Șeful statului participă, la această oră, la întâlnirea anuală...

Iași: Temele principale ale reuniunii Consiliului Național al Rectorilor vizează resurele financiare pentru tineri, cercetare și transfer tehnologic
Prim plan sâmbătă, 25 octombrie 2025, 09:45

A patra zi FILIT Iași: evenimente pentru tineri și iubitori de lectură

Astăzi este cea de-a patra zi a Festivalului Internațional de Literatură și Traducere de la Iași. FILIT aduce evenimente dedicate publicului...

A patra zi FILIT Iași: evenimente pentru tineri și iubitori de lectură