Suceava: Incendiu la o societate de prelucrare a lemnului din comuna Bogdăneşti

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 octombrie 2025, 09:56

Un incendiu a izbucnit, în noaptea de sâmbătă spre duminică, la o societate de prelucrare a lemnului din comuna Bogdăneşti, au anunţat, duminică, reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Suceava.

Potrivit acestora, pentru stingerea incendiului au intervenit militarii Detaşamentului de Pompieri Fălticeni, împreună cu lucrătorii Serviciilor Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă Bogdăneşti şi Râşca, cu cinci autospeciale de stingere şi o ambulanţă SMURD.

‘La sosirea echipajelor, flăcările se manifestau în camera de comandă a utilajelor dintr-o hală gater şi în proximitatea spaţiului incendiat, existând pericolul de propagare la întreaga construcţie şi la clădirile învecinate. Au ars spaţiul tehnic, utilaje specifice din interior, mase plastice, izolaţia cablurilor electrice, rumeguş şi altele, pe o suprafaţă de aproximativ 50 de metri pătraţi. De asemenea, s-au degradat şi alte echipamente specifice prelucrării lemnului, aflate în apropierea flăcărilor’, au precizat oficialii ISU.

Cauza probabilă a izbucnirii flăcărilor a fost un scurtcircuit produs la o doză electrică cu defecţiuni.

Pompierii precizează că nu s-au înregistrat victime şi că au fost salvate hala gater, cu utilajele tehnologice din interior, material lemnos şi clădirile aflate în imediata apropiere. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativa)