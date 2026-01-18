Ascultă Radio România Iași Live
Suceava: Cinci persoane rănite, după ce un autoturism s-a răsturnat la Ciumârna

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 ianuarie 2026, 09:54

Cinci persoane au fost rănite, sâmbătă seară, după ce un autoturism s-a răsturnat în afara părţii carosabile pe raza localităţii Ciumârna, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Suceava.

Potrivit sursei citate, la faţa locului au intervenit pompierii militari din cadrul Secţiei de Pompieri Câmpulung Moldovenesc cu o autospecială pentru descarcerare şi o ambulanţă SMURD B2, cu sprijinul a trei ambulanţe de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean Suceava.

‘La locul evenimentului au fost identificate şase persoane, cinci dintre acestea, conştiente şi cooperante, care necesită îngrijiri medicale. Cele cinci persoane monitorizate de către resursele medicale şi paramedicale alocate la locul evenimentului rutier au fost transportate la spital pentru investigaţii suplimentare şi tratament de specialitate’, a precizat ISU. (Agerpres/ FOTO ISU SV)

