Prima pagină » Știri » Regional » Reporter de Iași: 1.300 de microbuze electrice, achiziționate din PNRR la un preț peste estimările Comisiei Europene

11 august 2025, 17:21 / actualizat: 11 august 2025, 18:25

România a achiziționat 1.300 de microbuze electrice din fonduri PNRR, la un preț mediu de 200.000 de euro fără TVA, dublu față de estimarea Comisiei Europene, potrivit unei investigații Reporter de Iași.

O firmă din Prahova a câștigat licitațiile în 60% dintre județe, inclusiv la Iași, în 90% din cazuri fiind singurul ofertant admis.

Jurnaliștii de la Reporter de Iași arată că în județul Iași, alți trei competitori ar fi fost respinși printr-o condiție privind lungimea maximă a vehiculului.

Investigația mai arată că prețul de catalog pentru modelul de microbuz, cu dotări similare, este semnificativ mai mic decât cel achitat de autorități.

În replică, Consiliul Județean Iași afirmă că achiziția s-a făcut cu respectarea legii și a ghidurilor de finanțare.

Instituția precizează, pe pagina sa de Facebook, că licitația a fost publică, cu patru ofertanți, iar prețul unitar reflectă dotările obligatorii din caietul de sarcini.

Forul județean mai arată că se află în zona medie a prețurilor obținute la nivel național.

Potrivit instituției, economiile realizate vor permite achiziția a trei microbuze suplimentare pentru localități din mediul rural.

(Radio Iași/ FOTO CJ Iași)

