Programul lunii MARTIE 2026 la Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” Suceava

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 februarie 2026, 12:31

Programul lunii MARTIE 2026 la Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” Suceava

06 / Vineri / 19:00 – Dealurile Californiei

Dealurile Californiei de Jez Butterworth, în regia lui Horia Suru, este cea mai recentă producție a Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava, montată în premieră națională. Un text ofertant, o echipă de producție performantă și o distribuție fresh, care îi include pe toți cei 4 noi actori ai teatrului sucevean, dar și colaboratori surpriză. Muzică live și o energie unică! Primele două reprezentații s-au jucat cu casa închisă. Deloc întâmplător!

09 / Luni / 19:00 – The Voice of Love

Cezar Ouatu celebrează prin turneul național aniversar The Voice of Love, 20 de ani de carieră internațională. De la operă la pop, de la jazz la muzică barocă, de la muzică de film la sonorități crossover, de la muzică interbelică românească la pop opera, acest show este o eliberare sufletească autentică de virtuozitate vocală și emoție pură.

10 / Marți / 17:00 – Superaventura Sonic Show

Intră într-o lume plină de viteză și prietenie, unde personajele preferate ale copiilor prind viață chiar pe scenă! Superaventura Sonic Show este un spectacol interactiv, plin de energie, creat pentru întreaga familie, de Teatrul Fantezia Galați.

11 / Miercuri / 19:00 – Globariciu

Un spectacol de comedie este o bucurie. Cine are poftă de viață are și poftă de râs. Sunt două pofte care merg mână în mână dacă nu vrei să le pui în cui. De aici nu mai este decât un pas (cât să intri în teatru) până la Globariciu, un one man show cu Doru Octavian Dumitru.

13 / Vineri / 19:00 – Micul prinț

„Toți oamenii mari au fost mai întâi copii. Numai că puțini dintre ei își mai amintesc.” spunea Antoine de Saint – Exupéry, autorul celebrului text Micul prinț. În căutarea copilăriei pierdute am ajuns la un pamflet împotriva vârstei adulte, întocmit cu poezie tandră și înțelepciune simplă, într-un univers sonor transcendental, creat de Tibor Cári, compozitor și pianist multiplu premiat. Spectacolul Micul prinț este un ghid esențial despre lucruri neesențiale.

18 / Miercuri / 19:00 – Rinocerii

Considerată una dintre lucrările cele mai remarcabile ale teatrului absurdului din întreaga lume, Rinocerii este prima piesă a marelui scriitor de limbă franceză, de origine română, Eugène Ionesco, montată la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava. Pus în scenă de regizorul francez Alain Timár, Rinocerii este spectacolul pe care Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava l-a jucat de 18 ori în Festivalul de la Avignon, ediția 2023. Spectatorii veniți la Théâtre des Halles, gazda acestor reprezentații, au fost atât de numeroși și de încântați, încât spectacolul a fost clasat în Top 30 al întregii secțiuni OFF. Această reprezentație va fi jucată cu prilejul „Lunii francofoniei la Suceava”, eveniment organizat de Asociația Alianța Franceză.

19 / Joi / 18:00 – Visul

Cu spectacolul Visul, după „Visul unei nopți de vară” de William Shakespeare, un concept al Școlii de teatru „DreamBoutique” București, celebrăm împreună Ziua Mondială a Teatrului pentru Copii și Tineret. Această zi se sărbătorește în fiecare an la 20 martie, pentru a atrage atenția că teatrul și artele spectacolului au o capacitate unică de a captiva și de a implica publicul tânăr, permițându-i să exploreze perspective, emoții și idei diferite.

21 / Sâmbătă / 19:00 – Dealurile Californiei

Dealurile Californiei de Jez Butterworth, în regia lui Horia Suru, este cea mai recentă producție a Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava, montată în premieră națională. Această reprezentație se joacă în cadrul Campaniei Naționale „Artiștii pentru Artiști”, pe care UNITER o desfășoară an de an, alături de companii teatrale partenere. Parte din încasările acestui spectacol vor fi donate în Fondul de solidaritate teatrală, pentru sprijinirea creatorilor din lumea teatrului aflați în dificultate. Fiecare bilet cumpărat devine o manifestare a solidarității și susținere a comunității artistice din România.

25 / Miercuri / 19:00 – Relațiile: conexiuni vizibile și invizibile

Psih. Dr. Raluca Anton te invită la o seară sub tema Relațiile: conexiuni vizibile și invizibile, o întâlnire despre felul în care legăturile dintre oameni ne modelează pe fiecare dintre noi. Publicul va fi ghidat printr-o perspectivă care aduce claritate asupra tiparelor noastre relaționale și a modului în care putem construi legături mai conștiente, mai vii și mai sănătoase.

27 / Vineri / 19:00 – Oamenii teatrului

Ziua Mondială a Teatrului aduce în atenția publicului sucevean, un spectacol aniversar inedit, regizat de Daniel Bucur, cel care a pus în scenă și evenimentul retrospectiv dedicat maestrului Mihai Pânzaru PIM. Îi veți putea vedea pe Oamenii teatrului așa cum nu i-ați mai văzut vreodată, îi veți putea cunoaște pe cei mai discreți dintre ei și veți putea înțelege mai bine cât de importantă este o echipă multidisciplinară care lucrează în artele spectacolului. Vă așteptăm să fim împreună de Ziua Mondială a Teatrului, sărbătorită în fiecare an la 27 martie!

Vă invităm să vă procurați din timp bilete de la casieria teatrului, de luni până vineri, între orele 13:00 – 16:00, sau online, pe www.bilet.ro.

Pentru a afla mai multe informații despre evenimentele teatrului, vă rugăm să urmăriți paginile noastre: www.facebook.com/teatrulmateivisniec.ro/, www.instagram.com/teatrul.matei.visniec.suceava, www.teatrulmateivisniec.ro.