Pagina de Facebook a Consiliului Judeţean Iaşi a fost compromisă în urma unui atac cibernetic

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 octombrie 2025, 11:46

Pagina de Facebook a Consiliului Judeţean Iaşi a fost compromisă în urma unui atac cibernetic efectuat prin preluarea neautorizată a unui cont cu drept de administrator.

În prezent, reprezentanţii instituţiei colaborează cu cei ai companiei Meta, care deţine Facebook, pentru recuperarea paginii.

Totodată a fost solicitat sprijinul autorităţilor specializate în acest domeniu.

Până la restabilirea accesului, Consiliul Judeţean Iaşi îndeamnă publicul să ignore postările noi care apar pe pagina respectivă şi să utilizeze celelalte canale oficiale de comunicare ale instituţiei, respectiv pagina de Facebook Vestea Iaşiului şi site-ul ICC.ro. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

