Neamţ: Aproximativ 1.100 de posturi ar trebui reduse în administraţia locală, potrivit Prefecturii

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 martie 2026, 14:54

Aproximativ 1.100 de posturi ar trebui reduse în administraţia publică locală din judeţul Neamţ, conform calculelor făcute de Prefectura Neamţ în baza OUG 7/2026.

Astfel, de la 3.674 de posturi care au reprezentat baza de calcul, s-a ajuns la un număr maxim de 2.576 de posturi.

Primăriile nemţene au fost înştiinţate, astăzi, cu privire la rezultatele calculelor efectuate pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în parte.

‘Pentru clarificarea modului de aplicare a noilor prevederi legale, în data de 18 martie va avea loc o şedinţă de lucru, la care vor participa prefectul judeţului Neamţ, Adrian Bourceanu, şi subprefectul Iulian Jugan, împreună cu reprezentanţii unităţilor administrativ-teritoriale’, se arată, marţi, într-un comunicat de presă al Prefecturii Neamţ.

Nu sunt supuse reducerii posturile din serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, poliţia locală, implementarea proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, deservirea microbuzelor sau autobuzelor şcolare şi structurile create pentru implementarea şi monitorizarea proiectelor cu finanţare externă.

Mai sunt exceptate de la prevederile OUG 7/2026 şi posturile din domenii precum asistenţă socială, cultură, învăţământ, biblioteci.

Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la comunicarea numărului maxim de posturi, să adopte hotărârile consiliului judeţean, respectiv ale consiliilor locale, privind aplicarea noului număr maxim de posturi stabilit de Prefectura Neamţ.

Acestea vor fi comunicate şi Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice. (Agerpres/ FOTO imagine generată cu AI)