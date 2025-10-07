Ascultă Radio România Iași Live
METEO: Ploi însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și ninsori la munte

Publicat de Gabriela Rotaru, 7 octombrie 2025, 11:25

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 7 octombrie, ora 10 – 7 octombrie, ora 21

Fenomene vizate: ploi însemnate cantitativ, intensificări ale vântului

Zone afectate: județele Bacău, Vaslui, Vrancea și Galați

În jumătatea de sud a Moldovei, va plouaînsemnat cantitativ și se vor acumula 20…25 l/mp și izolat 40 l/mp. În județele Vrancea și Galați vântul va avea intensificări cu rafale de 50…70 km/h.

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 7 octombrie, ora 21 – 8 octombrie, ora 23

Fenomene vizate: ploi însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori viscolite la altitudini de peste 1700 m

Zone afectate: județele Neamț, Iași, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați

Local în județele Neamț și Iași va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 25…30 l/mp și izolat 40…50 l/mp.

În județele Vaslui, Bacău, Vrancea, Galați vântul va avea intensificări cu rafale de 50…70 km/h.

Trecător, în zona Carpaților de Curbură, la altitudini de peste 1700 m va ninge temporar viscolit (rafale de
60…90 km/h).

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 7 octombrie, ora 21 – 8 octombrie, ora 23

Fenomene vizate: ploi importante cantitativ

Zone afectate: județele Bacău, Vaslui, Vrancea și Galați

În jumătatea sudică a Moldoveiva ploua important cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 60…90
l/mp și izolat de 100 l/mp.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 8 octombrie, ora 23 – 9 octombrie, ora 18

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: județele Neamț, Iași, Bacău, Vaslui, Vrancea și Galați

În centrul și sudul Moldovei vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h, iar în Carpații de Curbură, îndeosebi la altitudini de peste 1700 m, vor fi rafale în general de 80…90 km/h.

