Meditații gratuite pentru elevii care urmează să susțină Bacalaureatul şi admiterea la facultate



Facultatea de Informatică (FII) a Universităţii ‘Alexandru Ioan Cuza’ din Iaşi (UAIC) anunţă organizarea proiectului ‘FII Pregătit 2026’, aflat la a doua ediţie, dedicat elevilor de clasele a XI-a şi a XII-a care doresc să-şi consolideze cunoştinţele de Informatică şi Matematică în vederea susţinerii examenului de Bacalaureat şi admiterii la facultate.

Potrivit unui comunicat de presă, sesiunile de pregătire sunt gratuite şi vor avea loc în fiecare sâmbătă, alternativ, la Informatică (în zilele de 21 martie, 4 şi 25 aprilie, 9 şi 23 mai, 6 iunie) şi la Matematică (în zilele de 28 martie, 18 aprilie, 2, 16 şi 30 mai), în format online, pentru a facilita accesul unui număr cât mai mare de participanţi.

‘Elevii vor beneficia de cursuri şi exerciţii practice susţinute de cadre didactice şi studenţi ai facultăţii, având astfel oportunitatea de a aprofunda concepte esenţiale pentru examenul de admitere. ‘FII Pregătit’ este o iniţiativă menită să sprijine viitorii studenţi în pregătirea pentru admiterea la Facultatea de Informatică din Iaşi, oferindu-le resurse, îndrumare şi suport pentru a-şi îmbunătăţi abilităţile şi performanţele academice. Elevii care doresc să participe la sesiunile gratuite de pregătire gratuite din cadrul proiectului ‘FII Pregătit’ se pot înscrie pe https://forms.gle/DAnd5jdbixALJpCp9′, transmite sursa citată.

