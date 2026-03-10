Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Meditații gratuite pentru elevii care urmează să susțină Bacalaureatul şi admiterea la facultate

Meditații gratuite pentru elevii care urmează să susțină Bacalaureatul şi admiterea la facultate

Meditații gratuite pentru elevii care urmează să susțină Bacalaureatul şi admiterea la facultate
10 martie 2026, 14:43


Meditaţii online gratuite, oferite elevilor de profesorii de la Facultatea de Informatică a UAIC

Facultatea de Informatică (FII) a Universităţii ‘Alexandru Ioan Cuza’ din Iaşi (UAIC) anunţă organizarea proiectului ‘FII Pregătit 2026’, aflat la a doua ediţie, dedicat elevilor de clasele a XI-a şi a XII-a care doresc să-şi consolideze cunoştinţele de Informatică şi Matematică în vederea susţinerii examenului de Bacalaureat şi admiterii la facultate.

Potrivit unui comunicat de presă, sesiunile de pregătire sunt gratuite şi vor avea loc în fiecare sâmbătă, alternativ, la Informatică (în zilele de 21 martie, 4 şi 25 aprilie, 9 şi 23 mai, 6 iunie) şi la Matematică (în zilele de 28 martie, 18 aprilie, 2, 16 şi 30 mai), în format online, pentru a facilita accesul unui număr cât mai mare de participanţi.

‘Elevii vor beneficia de cursuri şi exerciţii practice susţinute de cadre didactice şi studenţi ai facultăţii, având astfel oportunitatea de a aprofunda concepte esenţiale pentru examenul de admitere. ‘FII Pregătit’ este o iniţiativă menită să sprijine viitorii studenţi în pregătirea pentru admiterea la Facultatea de Informatică din Iaşi, oferindu-le resurse, îndrumare şi suport pentru a-şi îmbunătăţi abilităţile şi performanţele academice. Elevii care doresc să participe la sesiunile gratuite de pregătire gratuite din cadrul proiectului ‘FII Pregătit’ se pot înscrie pe https://forms.gle/DAnd5jdbixALJpCp9′, transmite sursa citată.

(Agerpres/ FOTO radioiasi.ro/ arhiva)

Etichete:
Teatrul Luceafărul Iași: Festivalul „Hai la teatru!”, ediția XIX
Regional marți, 10 martie 2026, 11:26

Teatrul Luceafărul Iași: Festivalul „Hai la teatru!”, ediția XIX

353 de elevi artiști coordonați de 34 de cadre didactice sau actori au trecut preselecția pentru a XIX-a ediție a Festivalului concurs de teatru...

Teatrul Luceafărul Iași: Festivalul „Hai la teatru!”, ediția XIX
Cinema Ateneu Iași: Programul proiecțiilor pentru perioada 13-18 martie 2026
Regional marți, 10 martie 2026, 11:20

Cinema Ateneu Iași: Programul proiecțiilor pentru perioada 13-18 martie 2026

În această perioadă, publicul poate descoperi o selecție variată de filme, inclusiv premiere și titluri premiate internațional. Programul...

Cinema Ateneu Iași: Programul proiecțiilor pentru perioada 13-18 martie 2026
(AUDIO) Proteste studențești în mai multe orașe, sâmbătă
Regional marți, 10 martie 2026, 11:17

(AUDIO) Proteste studențești în mai multe orașe, sâmbătă

Studenții au anunțat pentru sâmbătă, de la ora 19,00, un protest în capitală și în mai multe centre universitare din țară, între care și...

(AUDIO) Proteste studențești în mai multe orașe, sâmbătă
Suceava: Şapte hectare de vegetaţie uscată au ars în localitatea Frumosu
Regional marți, 10 martie 2026, 10:31

Suceava: Şapte hectare de vegetaţie uscată au ars în localitatea Frumosu

Şapte hectare de vegetaţie uscată au ars în localitatea Frumosu din judeţul Suceava, a anunţat, marţi, Inspectoratul pentru Situaţii de...

Suceava: Şapte hectare de vegetaţie uscată au ars în localitatea Frumosu
Regional marți, 10 martie 2026, 10:15

Iași: Facultatea de Informatică a UAIC organizează „FII Pregătit 2026”, sesiuni gratuite de pregătire la informatică și matematică pentru elevii de liceu

Facultatea de Informatică (FII) a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) organizează „FII Pregătit 2026”, un proiect aflat...

Iași: Facultatea de Informatică a UAIC organizează „FII Pregătit 2026”, sesiuni gratuite de pregătire la informatică și matematică pentru elevii de liceu
Regional marți, 10 martie 2026, 09:35

„În numele legii. În numele iubirii.” – întâlnire la Iași între femei judecător și mame ale copiilor cu autism

De Ziua Internațională a Femeilor Judecător, Asociația Surâsul Albastru organizează la Iași evenimentul „În numele legii. În numele...

„În numele legii. În numele iubirii.” – întâlnire la Iași între femei judecător și mame ale copiilor cu autism
Regional marți, 10 martie 2026, 09:21

Târgul de Cariere, cel mai mare eveniment de recrutare și employer branding din regiunea Moldovei, aniversează 20 de ani și revine la Iași cu noi oportunități profesionale

Târgul de Cariere se întoarce la Iași în cadrul ediției aniversare de 20 de ani, cu numeroase oportunități profesionale, angajatori din...

Târgul de Cariere, cel mai mare eveniment de recrutare și employer branding din regiunea Moldovei, aniversează 20 de ani și revine la Iași cu noi oportunități profesionale
Regional marți, 10 martie 2026, 09:17

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași: Vernisajul expoziției „Nostalgia aburoaselor. Interpretare digitală”, semnată de artistul Valentin Sava

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași – Muzeul Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” și Muzeul de Artă invită publicul...

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași: Vernisajul expoziției „Nostalgia aburoaselor. Interpretare digitală”, semnată de artistul Valentin Sava