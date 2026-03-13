Licitaţia internaţională de vânzare a combinatului siderurgic Liberty Galaţi nu a mai avut loc

13 martie 2026

Licitaţia internaţională de vânzare a combinatului siderurgic Liberty Galaţi, programată ieri, nu a mai avut loc.

Nici o companie nu a fost dispusă să achiziţioneze unitatea la preţul iniţial. Combinatul se află de un an în concordat preventiv, procedură care împiedică falimentul.

Potrivit consorţiului Euro Insol şi CITR, cei doi administratori concordatari ai combinatului, cinci mari companii, din care una din România, au cumpărat caietele de sarcini, însă niciuna din acestea nu s-a înscris la licitaţie şi nici nu a formulat vreo ofertă, motivul fiind preţul prea mare de pornire, spune Remus Borza, preşedintele Euro Insol, unul din cei doi administratori concordatari ai combinatului.

Remus Borza: Practic, nu am avut o licitaţie câtă vreme nu am avut oferte la valoarea cu care am ieşit la licitaţie, respectiv vreo 700 de milioane de euro. Concluzia unanimă a fost, din partea acelor cinci potenţiali cumpărători, că preţul este prea mare.

Ca urmare, dacă Guvernul va fi de acord, în termen de 30 de zile s-ar putea organiza o a doua licitaţie, la care preţul cerut să fie diminuat, dar nu mai mic de 450 de milioane de euro, mai spune Remus Borza, care are un mesaj şi către muncitorii din combinat.

Remus Borza: E o perioadă dificilă, în primul rând pentru ei, sunt patru luni, chiar astăzi(joi) se împlinesc, de când n-am mai plătit salarii.

În combinatul siderurgic din Galaţi lucrează în jur de 3.000 de angajaţi, aflaţi din septembrie anul trecut în şomaji tehnic, însă lipsa de producţie a unităţii siderurgice afectează economic zeci de mii de familii de gălăţeni. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)