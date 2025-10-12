La Bacău, ediția a 14-a a Festivalului și Expoziției de Vânătoare „Hunting Moldavia 2025”

La Bacău are loc a 14-a ediție a Expoziției și Festivalului de Vânătoare Hunting Moldavia 2025, al doilea cel mai important eveniment din țară după târgul din București.

În programul acestei ediții regăsim multe atracții pentru publicul vizitator. Ieri, au fost parada raselor de câini de vânătoare și o demonstrație de dresaj, lansări de carte și demonstrații cu păsări de pradă iar astăzi se va desfășura mult așteptatul ”Concurs de ceaune” – gastronomie cu produse vânătorești.

