Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » ISU Botoșani își deschide porțile în „Săptămâna Protecției Civile”

ISU Botoșani își deschide porțile în „Săptămâna Protecției Civile”

ISU Botoșani își deschide porțile în „Săptămâna Protecției Civile”

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 februarie 2026, 09:40

În perioada 26 februarie – 04 martie a.c., în cadrul celei de-a patra ediții a „Săptămânii Protecției Civile”, între orele 10:00 – 14:00, subunitățile Inspectoratului pentru Situații de Urgență din Botoșani, Dorohoi, Ștefănești, Trușești, Flămânzi, Coțușca, Darabani și  Săveni, își vor deschide porțile pentru toți cei care își doresc să afle cu ce se ocupă salvatorii militari.        
Botoșănenii vor avea ocazia să vadă îndeaproape autospecialele folosite în misiunile operative și vor primi informații utile cu privire la modul în care trebuie să se comporte pentru a preveni situațiile de urgență.
Activitățile se vor desfășura în aer liber.
În situația în care copiii vor fi însoțiți de cadre didactice, accesul se va realiza în mod organizat, pe baza unui tabel nominal al fiecărei clase în parte, întocmit în prealabil.
Vă reamintim că, pentru marcarea Zilei Protecției Civile din România, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență organizează, la nivel național, o serie de activități menite să dezvolte comportamentul preventiv.
Sub sloganul „Împreună pentru o comunitate mai rezilientă”, în perioada 25 februarie – 04 martie a.c., Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Nicolae Iorga” al Județului Botoșani va desfășura mai multe acțiuni de informare și educare preventivă. Astfel, botoșănenii interesați se pot familiariza cu măsurile și regulile de comportare ce trebuie adoptate în cazul producerii unor situații de urgență. (Radio Iași/ Gina Poenaru/ FOTO arhivă)
Etichete:
(AUDIO) „Săptămâna Protecției Civile” – program și activități în județul Iași
Prim plan joi, 26 februarie 2026, 11:40

(AUDIO) „Săptămâna Protecției Civile” – program și activități în județul Iași

Inspectoratele pentru Situații de Urgență din toată țară, desfășoară, începând de astăzi, o serie de activități, organizate cu prilejul...

(AUDIO) „Săptămâna Protecției Civile” – program și activități în județul Iași
Distincții UNITER pentru Teatrul Național Iași
Prim plan joi, 26 februarie 2026, 11:11

Distincții UNITER pentru Teatrul Național Iași

Naționalul ieșean primește, și în acest an, aprecierea juriului UNITER, fiind distins cu Premiul special Teatrul Național „Vasile...

Distincții UNITER pentru Teatrul Național Iași
Sondaj eJobs: 40,2% vor să își schimbe jobul până în vară și alți 11,7% până la finalul anului. Salariul este principalul motiv care i-a determinat să ia această decizie
Prim plan joi, 26 februarie 2026, 10:40

Sondaj eJobs: 40,2% vor să își schimbe jobul până în vară și alți 11,7% până la finalul anului. Salariul este principalul motiv care i-a determinat să ia această decizie

București, 26 februarie 2026: 40,2% dintre respondenții celui mai recent sondaj derulat de eJobs România spun că principalul lor obiectiv...

Sondaj eJobs: 40,2% vor să își schimbe jobul până în vară și alți 11,7% până la finalul anului. Salariul este principalul motiv care i-a determinat să ia această decizie
Investiţie majoră în educaţie la Piatra-Neamţ: 33,5 milioane de lei pentru modernizarea unei grădiniţe şi a unei şcoli, prin ADR Nord-Est
Prim plan joi, 26 februarie 2026, 07:12

Investiţie majoră în educaţie la Piatra-Neamţ: 33,5 milioane de lei pentru modernizarea unei grădiniţe şi a unei şcoli, prin ADR Nord-Est

Grădiniţa ‘Spiru Haret’ şi Şcoala Gimnazială 2, ambele din Piatra-Neamţ, vor fi modernizate în cadrul unor proiecte în valoare...

Investiţie majoră în educaţie la Piatra-Neamţ: 33,5 milioane de lei pentru modernizarea unei grădiniţe şi a unei şcoli, prin ADR Nord-Est
Prim plan joi, 26 februarie 2026, 07:07

Iași: Încep lucrările de modernizare la Terminalul T3 al aeroportului

Consilierii judeţeni au aprobat, în şedinţa ordinară de miercuri, proiectul care prevede modernizarea Terminalului T3 al Aeroportului...

Iași: Încep lucrările de modernizare la Terminalul T3 al aeroportului
Prim plan joi, 26 februarie 2026, 07:00

Persoanele care comit acte de violenţă domestică vor fi obligate să urmeze un program de asistenţă de specialitate

Persoanele care comit acte de violenţă domestică vor fi obligate să urmeze un program de asistenţă de specialitate, altfel, riscă amenzi...

Persoanele care comit acte de violenţă domestică vor fi obligate să urmeze un program de asistenţă de specialitate
Prim plan joi, 26 februarie 2026, 06:55

Devine obligatorie afişarea mesajelor prin care oamenii sunt informaţi cum pot semnala cazurile de trafic de persoane

Devine obligatorie afişarea mesajelor prin care oamenii sunt informaţi cum pot semnala cazurile de trafic de persoane, potrivit unui proiect de...

Devine obligatorie afişarea mesajelor prin care oamenii sunt informaţi cum pot semnala cazurile de trafic de persoane
Prim plan joi, 26 februarie 2026, 06:12

Neamţ: Cinci persoane au murit în incendii, de la începutul anului; cele mai multe, provocate de sisteme de încălzire sau de gătit

Cinci persoane au murit în incendiile produse de la începutul anului, cele mai multe provocate din cauza sistemelor de încălzire sau de gătit,...

Neamţ: Cinci persoane au murit în incendii, de la începutul anului; cele mai multe, provocate de sisteme de încălzire sau de gătit