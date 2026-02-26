ISU Botoșani își deschide porțile în „Săptămâna Protecției Civile”

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 februarie 2026, 09:40

În perioada 26 februarie – 04 martie a.c., în cadrul celei de-a patra ediții a „Săptămânii Protecției Civile”, între orele 10:00 – 14:00, subunitățile Inspectoratului pentru Situații de Urgență din Botoșani, Dorohoi, Ștefănești, Trușești, Flămânzi, Coțușca, Darabani și Săveni, își vor deschide porțile pentru toți cei care își doresc să afle cu ce se ocupă salvatorii militari.

Botoșănenii vor avea ocazia să vadă îndeaproape autospecialele folosite în misiunile operative și vor primi informații utile cu privire la modul în care trebuie să se comporte pentru a preveni situațiile de urgență.

Activitățile se vor desfășura în aer liber.

În situația în care copiii vor fi însoțiți de cadre didactice, accesul se va realiza în mod organizat, pe baza unui tabel nominal al fiecărei clase în parte, întocmit în prealabil.

Vă reamintim că, pentru marcarea Zilei Protecției Civile din România, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență organizează, la nivel național, o serie de activități menite să dezvolte comportamentul preventiv.

Sub sloganul „Împreună pentru o comunitate mai rezilientă”, în perioada 25 februarie – 04 martie a.c., Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Nicolae Iorga” al Județului Botoșani va desfășura mai multe acțiuni de informare și educare preventivă. Astfel, botoșănenii interesați se pot familiariza cu măsurile și regulile de comportare ce trebuie adoptate în cazul producerii unor situații de urgență. (Radio Iași/ Gina Poenaru/ FOTO arhivă)