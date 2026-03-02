Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Intervenție a pompierilor ieșeni la un accident rutier cu victime încarcerate, în comuna Ruginoasa

Intervenție a pompierilor ieșeni la un accident rutier cu victime încarcerate, în comuna Ruginoasa

Intervenție a pompierilor ieșeni la un accident rutier cu victime încarcerate, în comuna Ruginoasa

Publicat de Andreea Drilea, 2 martie 2026, 08:48

Pompierii militari din cadrul Secției de Pompieri Pașcani au intervenit pentru gestionarea unei situații de urgență produsă în urma unui accident rutier, în comuna Ruginoasa, sat Ruginoasa, unde două autoturisme au fost implicate într-o coliziune.
În urma impactului au rezultat trei victime, care au rămas încarcerate, fiind conștiente la momentul sosirii echipajelor de intervenție.

La locul solicitării au fost mobilizate:
 • două autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS);
 • un echipaj de prim ajutor calificat (EPA);
 • două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Iași, tip B și tip C.

Echipajele operative au acționat pentru:
 • asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor;
 • stabilizarea autovehiculelor implicate;
 • descarcerarea și extragerea victimelor în condiții de siguranță.

Toate cele trei victime au fost extrase în stare de conștiență, evaluate medical la fața locului și predate echipajelor medicale, ulterior fiind transportate la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

*Recomandări preventive pentru participanții la trafic:*
 • Adaptați viteza la condițiile de drum și de trafic;
 • Păstrați distanța de siguranță față de autovehiculul din față;
 • Evitați utilizarea telefonului mobil în timpul conducerii;
 • Respectați regulile de circulație și semnalizarea rutieră;
 • Utilizați centura de siguranță, indiferent de locul ocupat în autovehicul;
 • Nu conduceți sub influența alcoolului sau a altor substanțe care pot afecta capacitatea de conducere.

În cazul producerii unui accident rutier, apelați de urgență numărul unic 112 și nu părăsiți locul evenimentului.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al județului Iași reamintește că respectarea regulilor de circulație și adoptarea unui comportament preventiv pot salva vieți și pot reduce consecințele unor astfel de evenimente.

Informații despre comportamentul în situații de urgență sunt disponibile pe platforma www.fiipregatit.ro

Descarcă aplicația DSU – fii informat, fii pregătit! 

ISU Iași

Etichete:
Criză în Orientul Mijlociu/Şedinţă la Guvern privind situaţia românilor blocaţi în zona limitrofă Iranului
Prim plan luni, 2 martie 2026, 07:31

Criză în Orientul Mijlociu/Şedinţă la Guvern privind situaţia românilor blocaţi în zona limitrofă Iranului

Premierul Ilie Bolojan a convocat luni dimineaţă, la Palatul Victoria, o şedinţă pe tema situaţiei cetăţenilor români blocaţi în zona...

Criză în Orientul Mijlociu/Şedinţă la Guvern privind situaţia românilor blocaţi în zona limitrofă Iranului
(AUDIO) Inspectoratul Școlar Suceava: 45 de elevi și 12 profesori urmează să fie repatriați
Prim plan luni, 2 martie 2026, 06:31

(AUDIO) Inspectoratul Școlar Suceava: 45 de elevi și 12 profesori urmează să fie repatriați

45 de elevi și 12 profesori din județul Suceava se află în Zona Orientului Apropiat și urmează să fie repatriați, a anunțat inspectorul...

(AUDIO) Inspectoratul Școlar Suceava: 45 de elevi și 12 profesori urmează să fie repatriați
Senat: Moţiunea simplă împotriva ministrului Culturii – dezbatere şi vot
Prim plan luni, 2 martie 2026, 06:10

Senat: Moţiunea simplă împotriva ministrului Culturii – dezbatere şi vot

Moţiunea simplă formulată de senatorii Opoziţiei împotriva ministrului Culturii, Andras Istvan Demeter, prin care îşi exprimă...

Senat: Moţiunea simplă împotriva ministrului Culturii – dezbatere şi vot
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu – aşteptat să anunţe propunerile pentru şefia Parchetului General, DNA şi DIICOT
Prim plan luni, 2 martie 2026, 06:01

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu – aşteptat să anunţe propunerile pentru şefia Parchetului General, DNA şi DIICOT

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, este aşteptat, luni, să anunţe propunerile pentru funcţiile de conducere de la Parchetul de pe lângă...

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu – aşteptat să anunţe propunerile pentru şefia Parchetului General, DNA şi DIICOT
Prim plan luni, 2 martie 2026, 05:32

Reforma în administraţie, măsurile de relansare economică şi proiectul de buget intră în dezbaterea parlamentului

Ordonanţa de urgenţă privind reforma în administraţie şi pachetul de măsuri de relansare economică adoptate de Executiv urmează să intre pe...

Reforma în administraţie, măsurile de relansare economică şi proiectul de buget intră în dezbaterea parlamentului
Prim plan luni, 2 martie 2026, 05:18

Război Iran/Ministrul Oana Ţoiu, despre conflictul din Orientul Mijlociu: România nu este în pericol

România nu este în pericol şi nu există niciun stat implicat în conflictul din Orientul Mijlociu care să vizeze teritoriul României, a...

Război Iran/Ministrul Oana Ţoiu, despre conflictul din Orientul Mijlociu: România nu este în pericol
Prim plan duminică, 1 martie 2026, 18:11

(UPDATE/AUDIO) Cei 28 de elevi din Vrancea blocați în Dubai sunt în siguranță, cazați la hotel, după suspendarea zborurilor din cauza conflictului din Orientul Mijlociu

(UPDATE ora 10:45)  Cei 28 de elevi din Vrancea blocați în Dubai sunt în siguranță, cazați la hotel, după suspendarea zborurilor din cauza...

(UPDATE/AUDIO) Cei 28 de elevi din Vrancea blocați în Dubai sunt în siguranță, cazați la hotel, după suspendarea zborurilor din cauza conflictului din Orientul Mijlociu
Prim plan duminică, 1 martie 2026, 18:04

Suceava: 10 elevi de la Colegiul Național ”Petru Rareș”, împreună cu 4 profesori și 6 părinți au rămas blocați pe Aeroportul din Dubai

10 elevi de la Colegiul Național Petru Rareș din Suceava, împreună cu 4 profesori și 6 părinți au rămas blocați pe Aeroportul din Dubai,...

Suceava: 10 elevi de la Colegiul Național ”Petru Rareș”, împreună cu 4 profesori și 6 părinți au rămas blocați pe Aeroportul din Dubai