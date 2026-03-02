Intervenție a pompierilor ieșeni la un accident rutier cu victime încarcerate, în comuna Ruginoasa

Publicat de Andreea Drilea, 2 martie 2026, 08:48

Pompierii militari din cadrul Secției de Pompieri Pașcani au intervenit pentru gestionarea unei situații de urgență produsă în urma unui accident rutier, în comuna Ruginoasa, sat Ruginoasa, unde două autoturisme au fost implicate într-o coliziune.

În urma impactului au rezultat trei victime, care au rămas încarcerate, fiind conștiente la momentul sosirii echipajelor de intervenție.