Intervenție a pompierilor ieșeni la un accident rutier cu victime încarcerate, în comuna Ruginoasa
Publicat de Andreea Drilea, 2 martie 2026, 08:48
La locul solicitării au fost mobilizate:
• două autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS);
• un echipaj de prim ajutor calificat (EPA);
• două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Iași, tip B și tip C.
Echipajele operative au acționat pentru:
• asigurarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor;
• stabilizarea autovehiculelor implicate;
• descarcerarea și extragerea victimelor în condiții de siguranță.
Toate cele trei victime au fost extrase în stare de conștiență, evaluate medical la fața locului și predate echipajelor medicale, ulterior fiind transportate la spital pentru investigații și îngrijiri de specialitate.
*Recomandări preventive pentru participanții la trafic:*
• Adaptați viteza la condițiile de drum și de trafic;
• Păstrați distanța de siguranță față de autovehiculul din față;
• Evitați utilizarea telefonului mobil în timpul conducerii;
• Respectați regulile de circulație și semnalizarea rutieră;
• Utilizați centura de siguranță, indiferent de locul ocupat în autovehicul;
• Nu conduceți sub influența alcoolului sau a altor substanțe care pot afecta capacitatea de conducere.
În cazul producerii unui accident rutier, apelați de urgență numărul unic 112 și nu părăsiți locul evenimentului.
Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al județului Iași reamintește că respectarea regulilor de circulație și adoptarea unui comportament preventiv pot salva vieți și pot reduce consecințele unor astfel de evenimente.
Informații despre comportamentul în situații de urgență sunt disponibile pe platforma www.fiipregatit.ro
Descarcă aplicația DSU – fii informat, fii pregătit!
ISU Iași