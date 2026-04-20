Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Informare meteorologică: Răcire accentuată, ploi și ninsori la munte în Moldova

Informare meteorologică: Răcire accentuată, ploi și ninsori la munte în Moldova

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 aprilie 2026, 13:01


INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 20 aprilie, ora 10:00 – 23 aprilie, ora 10:00

Fenomene vizate:ploi moderate cantitativ, precipitații mixte în zona de munte, predominant ninsori la altitudini de peste 1400 m, intensificări ale vântului, răcire accentuată, brumă

Zone afectate: Moldova

În intervalul menționat, vor fi perioade în care temporar va ploua. Vor fi mai ales averse, pe arii restrânse însoțite de descărcări electrice. În intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15…20 l/mp și pe arii restrânse de peste 25….35 l/mp. Izolat va cădea grindină.

La munte, dar trecător și în dealurile subcarpatice vor fi precipitații mixte (averse de ploaie, lapoviță, măzăriche și ninsoare), iar la altitudini în general de peste 1400 m, treptat vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă.

Temporar vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a Moldovei, cu viteze în general de 40…55 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor fi de peste 60…80 km/h.

Marți și miercuri vremea va deveni rece pentru această dată, astfel în timpul nopților, pe alocuri se va produce brumă, îndeosebi în nordul și centrul Moldovei.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 20 aprilie, ora 12 – 20 aprilie, ora 22

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: zona de munte a județului Vrancea

În intervalul menționat, în Carpații de Curburăvor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70…80 km/h,
iar în zona înaltă rafalele vor atinge temporar 90…100 km/h.

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 20 aprilie, ora 21 – 22 aprilie, ora 21

Fenomene vizate și zone afectate: ninsori însemnate cantitativ și strat de zăpadă la munte, la altitudini în general de peste 1400 m.

Începând din seara zilei de luni, în zona de munte a județelor Suceava, Neamț, Bacău și Vrancea, în general la altitudini de peste 1400 m, vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare. Ninsorile vor fi local însemnate cantitativ (10…25 l/mp) și se va depune strat de zăpadă de 10…15 cm.

Etichete:
