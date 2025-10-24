Iaşi: Două persoane au murit după ce un autotren s-a răsturnat peste un autoturism

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 octombrie 2025, 18:34

Două persoane au murit, vineri, după ce un autotren s-a răsturnat peste un autoturism între localităţile Drăguşeni şi Cristeşti, la limita judeţelor Iaşi şi Suceava.

‘Din primele informaţii, în accidentul rutier au fost implicate trei persoane. Două dintre acestea, aflate într-un autoturism, au rămas încarcerate şi au suferit leziuni incompatibile cu viaţa. Cele două victime au fost extrase cu ajutorul echipelor de descarcerare. Au fost declarate decedate de echipajele medicale’, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Iaşi, cpt. Georgică Onofreiasa.

Potrivit sursei citate, şoferul autotrenului implicat a fost găsit conştient şi cooperant. Acesta a fost evaluat şi monitorizat de echipajele medicale aflate la faţa locului.

Cazul a fost preluat de poliţiştii sosiţi la locul tragediei pentru stabilirea cauzelor producerii accidentului. (Agerpres/ FOTO ISU IS)