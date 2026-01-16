Iași: Acțiuni de monitorizare a persoanelor fără adăpost, în contextul atenționărilor meteorologice de vreme deosebit de rece

Direcția de Asistență Socială Iași va desfășura, în această seară, o acțiune de monitorizare a persoanelor fără adăpost, în contextul temperaturilor extreme anunțate, care pot coborî până la minus 16 grade.

Intervenția va avea loc începând cu ora 20:30, în zona Gării Mari din Iași, și va fi realizată de echipa mobilă a Centrului Social de Urgență „C.A. Rosetti”, în colaborare cu Patrula Sanitară, Poliția Locală și Fundația Emmaus.

Persoanele identificate în situații de risc vor fi evaluate medical, iar, în funcție de caz, vor primi cazare temporară în centrele municipalității sau vor fi direcționate către unități medicale.

Totodată, echipele vor oferi ceai cald atât persoanelor fără adăpost, cât și celor aflate în așteptare în gară.

Autoritățile locale precizează că acțiunea are ca scop prevenirea situațiilor de risc, generate de gerul sever, și protejarea persoanelor vulnerabile.

(Radio Iași/FOTO radioiasi.ro)