Iaşi: 36 de persoane aflate în pelerinaj la Sf. Parascheva au primit îngrijiri medicale în ultimele 24 de ore

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 octombrie 2025, 12:00

36 de pelerini care participau la manifestările religioase de la Iaşi au avut nevoie de îngrijiri medicale în ultimele 24 de ore, informează coordonatorul UPU-SMURD Iaşi, dr. Diana Cimpoeşu.

Conform sursei citate, 36 pelerini au fost evaluaţi în punctele de prim ajutor, cinci dintre ei fiind dirijaţi în UPU de la Spitalul de Neurochirurgie, după ce au suferit crize comiţiale, iar cinci au ajuns în UPU de la Spitalul ‘Sf. Spiridon’, din cauza unor probleme cu tensiunea, pentru sincope, patologii pancreatice, traumatisme toraco-abdominale.

De asemenea, patru persoane au refuzat transportul la spital.

În prezent, peste 20.000 de persoane stau la un rând de peste cinci kilometri pentru a se închina la moaştele Sf. Parascheva, care este sărbătorită de creştinii ortodocşi pe 14 octombrie, timpul de aşteptare fiind de peste 12 ore.

De la începerea pelerinajului, 8 octombrie, peste 110.000 pelerini s-au rugat la racla Sf. Parascheva, care a fost scoasă din Catedrala Mitropolitană şi depusă spre închinare într-un baldachin special amenajat în Curtea Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei.

În preajma zilei de 14 octombrie, când se sărbătoreşte hramul Sfintei Cuvioase Parascheva, Iaşiul devine cel mai mare centru de pelerinaj din ţară şi unul dintre cele mai mari din Europa. La moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, dar şi la cele ale sfinţilor aduşi în pelerinaj special cu această ocazie vin să se închine atât credincioşi ortodocşi, cât şi romano-catolici din ţară şi din străinătate.

În această perioadă, jandarmii, poliţiştii, reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Iaşi asigură măsurile specifice pe linie de ordine şi siguranţă publică la acest eveniment, de prevenire şi combatere a faptelor antisociale, acordarea de sprijin persoanelor cu probleme medicale, prevenirea aglomerărilor sau a oricăror incidente ce pot perturba buna desfăşurare a pelerinajului, a menţionat sursa citată.