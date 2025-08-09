Galați: Vrem să extindem proiectul de dotare şi reabilitare a cabinetelor de medicină de familie cu noi fonduri europene, afirmă ministrul Sănătății

Publicat de andreeadaraban, 9 august 2025, 16:24



Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, sâmbătă, cu prilejul vizitei în judeţul Galaţi, că medicina de familie este baza sistemului de sănătate şi se intenţionează extinderea proiectul de dotare şi reabilitare a cabinetelor de medicină de familie cu noi fonduri europene.

‘În vizita din judeţul Galaţi, am ajuns la două cabinete de medicină de familie modernizate prin PNRR. Aici, am întâlnit medici dedicaţi care, cu ajutorul fondurilor europene, şi-au dotat cabinetele cu ecografe moderne, aparate EKG, monitoare pentru funcţii vitale, spirometre şi multe alte echipamente esenţiale pentru îngrijirea pacienţilor. Medicina de familie este baza sistemului de sănătate. Este primul loc unde oamenii vin pentru ajutor, sfat şi îngrijire. Iar atunci când medicii de familie au instrumentele necesare, întreaga comunitate câştigă’, transmite, pe Facebook, ministrul Alexandru Rogobete.

Acesta precizează că prin PNRR sunt dotate 2.500 de cabinete de medicină de familie şi se finanţează reabilitarea a peste 800 dintre ele.

‘Şi nu ne oprim aici – vrem să extindem acest proiect cu noi fonduri europene, pentru ca fiecare român să aibă acces la servicii medicale de calitate, aproape de casă. Mulţumesc tuturor medicilor de familie pentru munca lor, pentru grija şi respectul pe care îl arată pacienţilor zi de zi!’, mai spune ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete. (Agerpres/ FOTO arhivă Radio Iasi)