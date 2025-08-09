Ascultă Radio România Iași Live
Galați: Toate spitalele începute cu finanţare prin PNRR vor fi finalizate, susține ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete

Publicat de andreeadaraban, 9 august 2025, 16:19


Toate spitalele începute cu finanţare prin PNRR vor fi finalizate, a dat asigurări astăzi ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete. Cele mai multe dintre aceste investiţii vor fi continuate cu fonduri europene nerambursabile, iar restul cu un credit de la Banca Europeană de Investiţii, a explicat ministrul, aflat într-o vizită de monitorizare în judeţul Galaţi.

Alexandru Rogobete: În zona de sănătate, toate şantierele începute de către Ministerul Sănătăţii cu finanţare din PNRR se vor finaliza, opt din ele se vor finaliza 100% cu bani din PNRR, diferenţa până la 16 se vor finaliza cu bani din Programul Operational Sănătate, aici discutăm despre bani nerambursabili, deci nu vorbim de un împrumut, vorbim de bani europeni nerambursabili, unde termenul de implementare este 2029, iar diferenţa, şi anume cele care sunt aprobate, dar nu sunt încă începute, vor fi finanţate cu bani din Programul naţional de investiţii în infrastructura de sănătate, finanţat de un credit de la Banca Europeană de Investiţii.

Una dintre investiţiile în sănătate care se va finaliza anul viitor este noul spital municipal din Tecuci, va avea patru etaje, 150 de paturi, repartizate în saloane de două paturi cu grup sanitar propriu, 10 paturi pentru ATI, 4 săli de operaţie, iar pe acoperiş se va amenaja un heliport pentru elicopterul SMURD, transmite corespondenta Radio România Actualităţii, Maria Măndiţă. Va fi de două ori mai mare decât actualul spital municipal construit în urmă cu 120 de ani şi ar trebui să deservească 120.000 de persoane din nordul şi centrul judeţului Galaţi. (Rador/ FOTO arhivă Radio Iași)

