Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Galaţi: Intervenţii artroscopice în premieră la Spitalul pentru Copii ‘Sfântul Ioan’, la trei adolescenţi sportivi

Galaţi: Intervenţii artroscopice în premieră la Spitalul pentru Copii ‘Sfântul Ioan’, la trei adolescenţi sportivi

14 ianuarie 2026, 16:18

La Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii ‘Sfântul Ioan’ din Galaţi au fost realizate, în premieră, intervenţii artroscopice la trei pacienţi adolescenţi, practicanţi ai unor sporturi care solicită intens articulaţiile genunchiului – fotbal, handbal şi balet.

Potrivit managerului Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii ‘Sfântul Ioan’, dr. Marius Dănilă, aceste intervenţii, realizate în urma unui efort de echipă, la care au participat trei medici specialişti şi doi medici rezidenţi, reprezintă începutul unui proces important de dezvoltare a ortopediei pediatrice la Galaţi.

‘A fost un efort de echipă, iar rezultatul ne arată că suntem pe drumul cel bun. Colegii noştri ortopezi au muncit foarte mult pentru ca aceste intervenţii să fie posibile. Echipa a fost formată din trei medici specialişti şi doi medici rezidenţi. Este începutul acestui tip de intervenţie şi ne bucurăm că am reuşit să facem acest pas important. Vrem ca oamenii să ştie că depunem eforturi constante pentru a aduce aceste proceduri moderne şi la Galaţi. Urmează un parcurs dificil şi de durată, dar ne dorim să ajungem la un nivel superior. Era important ca şi în oraşul nostru să se realizeze astfel de proceduri, pentru că, din câte ştiu, nu sunt foarte multe spitale din ţară în care se fac intervenţii artroscopice la copii. Aici era, de fapt, marea provocare’, a declarat, pentru AGERPRES, Marius Dănilă.

Managerul spitalului a precizat că intervenţiile au fost efectuate în cazul a trei adolescenţi sportivi, iar procedura a permis o explorare mai precisă a articulaţiei genunchiului şi o recuperare mai rapidă, comparativ cu intervenţiile chirurgicale clasice.

‘A fost vorba despre un pacient care practica fotbalul, altul care făcea handbal şi al treilea balet. Sunt sporturi care, în general, solicită genunchiul şi, de obicei, astfel de leziuni apar la adolescenţii sportivi. Este o practică medicală uzuală, iar atunci când ai posibilitatea să alegi între a face o intervenţie chirurgicală clasică şi una mai puţin invazivă, preferăm, în general, a doua variantă. Explorarea articulaţiei genunchiului este mai clară cu ajutorul intervenţiei artroscopice. În plus, după o intervenţie de acest fel, recuperarea este mai uşoară, şase săptămâni în acest caz, faţă de 3 luni în cazul intervenţiilor clasice, deci mai rapidă, durere redusă şi rezultate funcţionale superioare’, a precizat medicul.

El a adăugat că aceste intervenţii marchează un pas important în dezvoltarea ortopediei pediatrice la nivel local şi confirmă preocuparea constantă pentru introducerea unor metode moderne de diagnostic şi tratament, aliniate standardelor medicale actuale.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro – imagine ilustrativă)

Etichete:
(AUDIO) Incident grav într-un liceu din Botoșani: O bucată de tavan s-a prăbușit peste elevi
Prim plan miercuri, 14 ianuarie 2026, 12:46

(AUDIO) Incident grav într-un liceu din Botoșani: O bucată de tavan s-a prăbușit peste elevi

Un elev a fost rănit ușor după ce o bucată din tavanul clasei s-a prăbuşit astăzi, în timpul unei ore de curs, la Colegiul Naţional “Mihai...

(AUDIO) Incident grav într-un liceu din Botoșani: O bucată de tavan s-a prăbușit peste elevi
(AUDIO) Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România a lansat, săptămâna aceasta, o analiză privind coșul minim al studentului
Prim plan miercuri, 14 ianuarie 2026, 12:23

(AUDIO) Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România a lansat, săptămâna aceasta, o analiză privind coșul minim al studentului

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România a lansat, săptămâna aceasta, o analiză privind coșul minim al studentului, în...

(AUDIO) Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România a lansat, săptămâna aceasta, o analiză privind coșul minim al studentului
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul de eliberare din funcţie a lui Daniel David
Prim plan miercuri, 14 ianuarie 2026, 12:00

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul de eliberare din funcţie a lui Daniel David

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat miercuri decretul prin care ia act de demisia lui Daniel David din funcţia de ministru al Educaţiei şi...

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul de eliberare din funcţie a lui Daniel David
George Costea: „The Human Condition” – Expoziție de pictură și instalație la Muzeul Unirii din Iași
Prim plan miercuri, 14 ianuarie 2026, 11:56

George Costea: „The Human Condition” – Expoziție de pictură și instalație la Muzeul Unirii din Iași

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași invită publicul să viziteze, la Muzeul Unirii, în perioada 16 ianuarie – 15 februarie 2026,...

George Costea: „The Human Condition” – Expoziție de pictură și instalație la Muzeul Unirii din Iași
Prim plan miercuri, 14 ianuarie 2026, 11:52

Unirea Principatelor Române sărbătorită la Sala Mare a Teatrului Național ieșean cu două spectacole excepționale ale Naționalul din Chișinău

Cu ocazia sărbătoririi Unirii Principatelor Române, Teatrul Național din Iași are bucuria de a oferi publicului două spectacole excepționale...

Unirea Principatelor Române sărbătorită la Sala Mare a Teatrului Național ieșean cu două spectacole excepționale ale Naționalul din Chișinău
Prim plan miercuri, 14 ianuarie 2026, 10:53

USV Iași a stabilit detaliile admiterii în anul universitar 2026-2027

Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV) a stabilit condițiile, criteriile și calendarul admiterii pentru...

USV Iași a stabilit detaliile admiterii în anul universitar 2026-2027
Prim plan miercuri, 14 ianuarie 2026, 09:27

(AUDIO) Ministerul Educație a aprobat programa școlară pentru o nouă disciplină opțională de gimnaziu

Ministerul Educație a aprobat la sfârșitul anului trecut programa școlară pentru o nouă disciplină opțională de gimnaziu, inclusă în...

(AUDIO) Ministerul Educație a aprobat programa școlară pentru o nouă disciplină opțională de gimnaziu
Prim plan miercuri, 14 ianuarie 2026, 09:19

(AUDIO) Botoșani: Ministerul Culturii va organiza astăzi o dezbatere publică dedicată proiectului de Lege al managementului cultural

Ministerul Culturii va organiza astăzi o dezbatere publică dedicată proiectului de Lege al managementului cultural, un act normativ aflat în...

(AUDIO) Botoșani: Ministerul Culturii va organiza astăzi o dezbatere publică dedicată proiectului de Lege al managementului cultural