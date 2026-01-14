Galaţi: Intervenţii artroscopice în premieră la Spitalul pentru Copii ‘Sfântul Ioan’, la trei adolescenţi sportivi

La Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii ‘Sfântul Ioan’ din Galaţi au fost realizate, în premieră, intervenţii artroscopice la trei pacienţi adolescenţi, practicanţi ai unor sporturi care solicită intens articulaţiile genunchiului – fotbal, handbal şi balet.

Potrivit managerului Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii ‘Sfântul Ioan’, dr. Marius Dănilă, aceste intervenţii, realizate în urma unui efort de echipă, la care au participat trei medici specialişti şi doi medici rezidenţi, reprezintă începutul unui proces important de dezvoltare a ortopediei pediatrice la Galaţi.

‘A fost un efort de echipă, iar rezultatul ne arată că suntem pe drumul cel bun. Colegii noştri ortopezi au muncit foarte mult pentru ca aceste intervenţii să fie posibile. Echipa a fost formată din trei medici specialişti şi doi medici rezidenţi. Este începutul acestui tip de intervenţie şi ne bucurăm că am reuşit să facem acest pas important. Vrem ca oamenii să ştie că depunem eforturi constante pentru a aduce aceste proceduri moderne şi la Galaţi. Urmează un parcurs dificil şi de durată, dar ne dorim să ajungem la un nivel superior. Era important ca şi în oraşul nostru să se realizeze astfel de proceduri, pentru că, din câte ştiu, nu sunt foarte multe spitale din ţară în care se fac intervenţii artroscopice la copii. Aici era, de fapt, marea provocare’, a declarat, pentru AGERPRES, Marius Dănilă.

Managerul spitalului a precizat că intervenţiile au fost efectuate în cazul a trei adolescenţi sportivi, iar procedura a permis o explorare mai precisă a articulaţiei genunchiului şi o recuperare mai rapidă, comparativ cu intervenţiile chirurgicale clasice.

‘A fost vorba despre un pacient care practica fotbalul, altul care făcea handbal şi al treilea balet. Sunt sporturi care, în general, solicită genunchiul şi, de obicei, astfel de leziuni apar la adolescenţii sportivi. Este o practică medicală uzuală, iar atunci când ai posibilitatea să alegi între a face o intervenţie chirurgicală clasică şi una mai puţin invazivă, preferăm, în general, a doua variantă. Explorarea articulaţiei genunchiului este mai clară cu ajutorul intervenţiei artroscopice. În plus, după o intervenţie de acest fel, recuperarea este mai uşoară, şase săptămâni în acest caz, faţă de 3 luni în cazul intervenţiilor clasice, deci mai rapidă, durere redusă şi rezultate funcţionale superioare’, a precizat medicul.

El a adăugat că aceste intervenţii marchează un pas important în dezvoltarea ortopediei pediatrice la nivel local şi confirmă preocuparea constantă pentru introducerea unor metode moderne de diagnostic şi tratament, aliniate standardelor medicale actuale.

