(FOTO/VIDEO) Lumânări aprinse la Iași în memoria copiilor morți la Spitalul Clinic de Urgență ”Sfânta Maria”



Peste o sută de cetățeni au protestat tăcut, astăzi, în Piața Națiunii din Iași , în fața Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”.

Protestatarii și-au exprimat nemulțumirea față de lipsa de transparență în raportarea infecțiilor nosocomiale, de reacția întârziată a autorităților și de modul în care organele judiciare gestionează aceste cazuri.

Comunitatea Declic și Asociația Reset sunt organizatorii acestei acțiuni în memoria copiilor care au murit după ce au contractat o bacterie periculoasă la Spitalul de Copii „Sfânta Maria”.

Participanții au aprins lumânări și au format mesajul „Neam ucis de nosocomiale”, în semn de solidaritate cu familiile îndoliate.

Organizatorii spun că tragedia de la Iași nu trebuie uitată și cer transparență totală în raportarea infecțiilor din spitale.

Comunitatea Declic a actualizat și o petiție adresată ministrului Sănătății, prin care solicită un mecanism digital de raportare zilnică a infecțiilor nosocomiale.

(FOTO / VIDEO Constantin Mihai)