(FOTO/AUDIO) Noi demiteri în urma deceselor copiilor internați la Spitalul „Sf. Maria” din Iași

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a declarat, astăzi, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Spitalul de Copii „Sf. Maria”, că proiectul de modernizare prin eficientizare energetică a unităţii medicale a fost implementat respectând specificaţiile tehnice care au fost avizate de specialişti, inclusiv cei ai Direcţiei de Sănătate Publică Iaşi.

Acesta a invitat jurnaliștii să viziteze Secția de Terapie Intensivă, pentru a demonstra că există chiuvete.

Costel Alexe a reamintit totodată că instituţia pe care o conduce a investit sume importante în Spitalul pentru Copii, fie din bugetul propriu, fie cu bani guvernamentali sau fonduri europene, inclusiv un proiect de combaterea infecţiilor nosocomiale.

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi a declarat totodată că deşi nu a primit, deocamdată, rezultatele Raportului Corpului de Control, se va conforma cu cerinţele Ministerului Sănătăţii:

Șeful Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe a recunoscut că protocoalele medicale au fost grav încălcate în unitatea medicală:

În urma deceselor celor șapte copii, corpul A al Salonului ATI din Spitalul de Copii „Sfânta Maria” a fost închis.

Astăzi, s-au făcut noi demiteri – inclusiv a șefei Secției ATI, urmând ca postul de manager al unităţii medicale să fie scos la concurs, a mai declarat preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe.

(Radio Iași/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)