(FOTO/ AUDIO) La Catedrala Mitropolitană din Iași a început împodobirea baldachinului în care va fi așezată racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva

Publicat de Gabriela Rotaru, 7 octombrie 2025, 13:03

La Catedrala Mitropolitană din Iași a început împodobirea baldachinului în care va fi așezată racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva.

Pentru al 22-lea an consecutiv, familia Buștei este cea care duce la îndeplinire această misiune.

Familia Buștei: Suntem destui, suntem cu toată echipa noastră de la București și prieteni, familie și de la Iași, voluntari, care vin an de an și ne ajută, iar aranjamentul la București două zile am lucrat și aici încă o zi, deci în total trei zile. Nu există un cuvânt care să poată exprima bucuria pe care o simțim, este o binecuvântare pe care o primim. Dar nu este exclusivitate, chiar invităm oameni care doresc lucrul ăsta să-l facă cu tot sufletul. Nu este al nostru, noi ne oferim ca în fiecare an, dar în condițiile în care sunt și alți doritori, bineînțeles că da, se poate, de ce nu?

Oficial, pelerinajul prilejuit de Hranul Sfintei Cuvioase Parascheva va începe mâine și se va încheia în data de 15 octombrie.

Racla cu sfintele moaște va fi scoasă din Catedrala Mitropolitană mâine dimineață, începând cu ora 6,30, și va fi așezată sub baldachinul din Curtea ansamblului.

Primii pelerini sunt așteptați să sosească la Iași în această noapte. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)