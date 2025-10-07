Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (FOTO/ AUDIO) La Catedrala Mitropolitană din Iași a început împodobirea baldachinului în care va fi așezată racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva

(FOTO/ AUDIO) La Catedrala Mitropolitană din Iași a început împodobirea baldachinului în care va fi așezată racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva

(FOTO/ AUDIO) La Catedrala Mitropolitană din Iași a început împodobirea baldachinului în care va fi așezată racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva

Publicat de Gabriela Rotaru, 7 octombrie 2025, 13:03

La Catedrala Mitropolitană din Iași a început împodobirea baldachinului în care va fi așezată racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva.

Pentru al 22-lea an consecutiv, familia Buștei este cea care duce la îndeplinire această misiune.

Familia Buștei:  Suntem destui, suntem cu toată echipa noastră de la București și prieteni, familie și de la Iași, voluntari, care vin an de an și ne ajută, iar aranjamentul la București  două zile am lucrat și aici încă o zi, deci în total trei zile. Nu există un cuvânt care să poată exprima bucuria pe care o simțim, este o binecuvântare pe care o primim. Dar nu este exclusivitate, chiar invităm oameni care doresc lucrul ăsta să-l facă cu tot sufletul. Nu este al nostru, noi ne oferim ca în fiecare an, dar în condițiile în care sunt și alți doritori, bineînțeles că da, se poate, de ce nu?

Oficial, pelerinajul prilejuit de Hranul Sfintei Cuvioase Parascheva va începe mâine și se va încheia în data de 15 octombrie.

Racla cu sfintele moaște va fi scoasă din Catedrala Mitropolitană mâine dimineață, începând cu ora 6,30, și va fi așezată sub baldachinul din Curtea ansamblului.

Primii pelerini sunt așteptați să sosească la Iași în această noapte. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
METEO: Ploi însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și ninsori la munte
Prim plan marți, 7 octombrie 2025, 11:25

METEO: Ploi însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și ninsori la munte

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN Interval de valabilitate: 7 octombrie, ora 10 – 7 octombrie, ora 21 Fenomene vizate: ploi însemnate...

METEO: Ploi însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și ninsori la munte
În aproape întreaga jumătate de sud-est a ţării va ploua abundent
Prim plan marți, 7 octombrie 2025, 07:41

În aproape întreaga jumătate de sud-est a ţării va ploua abundent

În aproape întreaga jumătate de sud-est a ţării va ploua abundent. Un ciclon care vine dinspre Marea Mediterană va ajunge astăzi şi pe...

În aproape întreaga jumătate de sud-est a ţării va ploua abundent
(AUDIO) Daniela Orășanu: Programele școlare din liceele tehnologice sunt învechite și nu mai răspund cerințelor actuale ale pieței muncii
Prim plan marți, 7 octombrie 2025, 07:19

(AUDIO) Daniela Orășanu: Programele școlare din liceele tehnologice sunt învechite și nu mai răspund cerințelor actuale ale pieței muncii

Programele școlare din liceele tehnologice sunt învechite și nu mai răspund cerințelor actuale ale pieței muncii, atrage atenția Daniela...

(AUDIO) Daniela Orășanu: Programele școlare din liceele tehnologice sunt învechite și nu mai răspund cerințelor actuale ale pieței muncii
Preşedintele francez i-a acordat fostului premier 48 de ore pentru a ajunge la un acord pentru formarea unui guvern
Prim plan marți, 7 octombrie 2025, 06:44

Preşedintele francez i-a acordat fostului premier 48 de ore pentru a ajunge la un acord pentru formarea unui guvern

Preşedintele francez Emmanuel Macron i-a acordat fostului premier Sébastien Lecornu un termen de 48 de ore pentru a ajunge la un acord cu partidele...

Preşedintele francez i-a acordat fostului premier 48 de ore pentru a ajunge la un acord pentru formarea unui guvern
Prim plan marți, 7 octombrie 2025, 06:19

Iași: Dublă lansare de carte la Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu”

Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu” din cadrul Complexului Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi organizează miercuri, 8 octombrie 2025,...

Iași: Dublă lansare de carte la Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu”
Prim plan luni, 6 octombrie 2025, 19:10

(FOTO/AUDIO) Noi demiteri în urma deceselor copiilor internați la Spitalul „Sf. Maria” din Iași

Preşedintele Consiliului Judeţean Iaşi, Costel Alexe, a declarat, astăzi, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Spitalul de Copii...

(FOTO/AUDIO) Noi demiteri în urma deceselor copiilor internați la Spitalul „Sf. Maria” din Iași
Prim plan luni, 6 octombrie 2025, 12:55

Informare meteo pentru Moldova: vreme rece, ploi abundente, vânt puternic și ninsori la munte

INFORMARE METEOROLOGICĂ Valabilitate: 6 octombrie, ora 10 – 9 octombrie, ora 10 Fenomene vizate: ploi importante cantitativ, intensificări ale...

Informare meteo pentru Moldova: vreme rece, ploi abundente, vânt puternic și ninsori la munte
Prim plan luni, 6 octombrie 2025, 12:25

Nobel 2025: Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell şi Shimon Sakaguchi, laureaţii Premiului Nobel pentru Medicină

Premiul Nobel pentru Medicină din 2025 a fost câştigat de Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell şi Shimon Sakaguchi pentru ‘descoperirile lor...

Nobel 2025: Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell şi Shimon Sakaguchi, laureaţii Premiului Nobel pentru Medicină