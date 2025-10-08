Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la concertele din cadrul FESTIVALULUI MUZICII ROMÂNEȘTI – Ediția a XXVII-a

În perioada 13–17 octombrie 2025, Iașul găzduiește cea de-a XXVII-a ediție a Festivalului Muzicii Românești. Având ca organizator principal Filarmonica de Stat Moldova Iași și ca parteneri instituționali Universitatea Națională de Arte „George Enescu” și Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România, Festivalul continuă o tradiție de peste cinci decenii de promovare a valorilor muzicale autohtone.

De-a lungul timpului, această manifestare a devenit una dintre cele mai importante platforme de afirmare pentru creația românească, fiecare ediție având un caracter inedit datorită diversității genurilor sau stilurilor abordate și a integrării unor compoziții noi, dar și tradiționale, intrate deja în repertoriul interpreților.

Actuala ediție a Festivalului are un caracter aniversar, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași sărbătorind 165 de ani de la înființare.

În onoarea acestui eveniment, o multitudine de concerte vor fi dedicate compozitorilor și artiștilor ieșeni, care au contribuit la afirmarea acestei instituții – George Enescu, Vasile Spătărelu, Achim Stoia, Cristian Misievici, Sabin Păutza, Viorel Munteanu, Leonard Dumitriu ș.a. Programul aduce totodată în atenție creații ale unor compozitori de prestigiu ai secolului XX – Dinu Lipatti, Pascal Bentoiu, Constantin Rîpă, Felicia Donceanu – precum și lucrări semnate de reprezentanți de seamă ai muzicii contemporane românești – Dan Dediu, Diana Rotaru, Doina Rotaru, Violeta Dinescu, Gabriel Mălăncioiu –, alături de tineri creatori ale căror partituri vor cunoaște prime audiții.

Ediția a XXVII-a a Festivalului Muzicii Românești reunește concerte camerale, corale și simfonice, recitaluri, conferințe și proiecte interdisciplinare, îmbinând creația clasică și contemporană, nume consacrate și voci noi. Publicul este invitat să descopere universuri muzicale variate: de la sonoritățile inedite ale unor instrumente precum flaute japoneze puse în valoare de flautistul Ion Bogdan Ștefănescu, la o experiență imersivă de muzică contemporană și a artă vizuală alături de Duo Hesperus, de la formații camerale consacrate (Cvartetul Ad libitum), la ansambluri de muzică contemporană (TimbrIS, Bucharest Percussion Ensemble, Trio Atipic, etc.), de la evocări dedicate lui Mihai Eminescu (Corul academic Gavriil Musicescu, soprana Cristina Grigoraș împreună cu pianista Roxana Ota), la fuziunea dintre jazz și muzica academică (Luiza Zan Symphonic, Pamela.avi), de la conferințe dedicate muzicii românești (Colocviul de muzică românească (ediția a II-a), Muzicieni de ieri și de astăzi. Profiluri, sinteze) la restituiri ale patrimoniului românesc (Muzica saloanelor boierești din veacul XIX– Restitutio Carol Mikuli). Festivalul din acest an se va închide cu un amplu concert simfonic susținut de Orchestra simfonică a Filarmonicii „Moldova”, care va aduce în prim plan soliști de prestigiu și lucrări semnate de compozitori români contemporani (Dan Dediu, Ciprian Ion, Sebastian Mare).

Această diversitate a manifestărilor reflectă bogăția și vitalitatea creației românești actuale și trecutul său de referință, confirmând Festivalul Muzicii Românești drept unul dintre reperele culturale majore ale orașului și ale vieții muzicale naționale.

Calendarul ediției de anul acesta reunește o serie de evenimente cultural-artistice deosebite, la care publicul ieșean este așteptat cu entuziasm.

LUNI, 13 octombrie 2025, ora 19:00, RECITAL – Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”

ION BOGDAN ȘTEFĂNESCU și flautele sale japoneze – JOC DE OGLINZI

În program lucrări de: D. Cantemir, V. Dinescu, D. Dediu, V. Jianu, V. Munteanu, G. Mălăncioiu, B. I. Pârlea, D. Lipatti, D. Rotaru, I. Dobrinescu, D. Voiculescu.

Biletele se găsesc la Casa de bilete a instituției din str."Cuza Vodă nr.29

MARȚI, 14 octombrie 2025, ora 19:00, RECITAL – Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”

Festivalul Muzicii Românești continuă cu un recital susținut de Cvartetul „Ad Libitum” al Filarmonicii MOLDOVA Iași.

Remus Azoiței, vioară

Șerban Mereuță, vioară

Doru Costăchescu, violă

Filip Papa, violoncel

În program lucrări de: G.Enescu, V. Timiș, P. Bentoiu.

Biletele se găsesc la Casa de bilete a instituției din str.”Cuza Vodă nr.29

MIERCURI, 15 octombrie 2025, ora 19:00, CONCERT CORAL – Sala „Henri Coandă”, Palatul Culturii

Corul Academic „Gavriil Musicescu” al Filarmonicii MOLDOVA va susține un concert coral deosebit, intitulat „EMINESCU, SUNET ȘI CUVÂNT”.

Dirijor: CONSUELA RADU-ȚAGA

La pian: Adina Alupei

Actor invitat: Dumitriana Condurache

În program lucrări de: V. Timiș, S. Păutza, Gh. Dima, D. Buciu, C. Arvinte, R. Paladi, F. Donceanu, T. Jarda, S. Drăgoi, T. Chiriac.

La acest concert, accesul publicului este gratuit!

VINERI, 17 octombrie 2025, ora 19:00, CONCERT SIMFONIC – Casa de cultură a Studenților Iași

Orchestra simfonică a Filarmonicii MOLDOVA Iași

DIRIJOR: RADU POSTĂVARU

Soliști:

RALUCA ȘTIRBĂȚ – pian

SEBASTIAN MARE – vioară

În program:

Ciprian Ion – Concert nr. 2 pentru pian și orchestră

Sebastian Mare – Concert pentru vioară și orchestră op.1, nr. 1, „În stil românesc”

Dan Dediu – Suita “Grana”, op. 101

Biletele pot fi achiziționate de la Casa de bilete a instituției din str."Cuza Vodă" nr.29, sau on-line pe www.bilete.ro.

Relații la telefon: 0332/ 882025