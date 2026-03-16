Festivalul Filmului Francez ajunge la Iași între 20 și 29 martie

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 martie 2026, 15:01

Festivalului Filmului Francez, ediţia 30, se va desfăşura între 19 şi 29 martie în 16 orașe!

La Iași, ediția de anul acesta va avea loc în perioada 20-29 martie și se va desfӑșura la Institutul Francez, Cinema Ateneu si Negru Zi – coffee & arts!

Această ediţie aniversară reprezintă unul dintre momentele de vârf ale Lunii Francofoniei. Ea este coorganizată de cele cinci Alianţe Franceze membre ale reţelei din România şi de cele patru filiale ale Institutului Francez. „Cu o tradiţie de 30 de ani, festivalul s-a impus ca un reper esenţial pentru cinefili şi ca un spaţiu privilegiat al dialogului intercultural, datorită unei programări exigente, deschise către marile teme contemporane şi noile forme de expresie cinematografică.” spune Armand Paulais, Coordonator al ediţiei de anul acesta.

PROGRAM SI BILETE

20 martie, ora 18.00

Institutul Francez, str. Cuza Vodӑ, nr. 2, Palatul Braunstein, et. 1, sala Benjamin Fondane

Le pays d’Arto – În țara lui Arto

Un film de Tamara Stepanyan • 2025 (Franța, Armenia) • Dramă • 1h 44m

Film subtitrat în limba românӑ

Bilete – https://eventbook.ro/film/ bilete-fff-iasi-in-tara-lui- arto

25 martie, ora 18.00

Cinema Ateneu, Ateneul Național din Iasi, Strada Ion Creangă 14

L’attachement – Atasamentul

Un film de Carine Tardieu • 2026 (Franta) • Drama • 1h45

Film subtitrat în limba românӑ

Bilete – https://cinemaiasi.ro/film/ lattachement/

25 martie, ora 20.00

Cinema Ateneu, Ateneul Național din Iasi, Strada Ion Creangă 14

L’étranger – Strainul

Un film de François Ozon • 2026 (Franta) • Drama • 2h03

Film subtitrat în limba românӑ

Bilete – https://cinemaiasi.ro/film/ letranger/

26 martie, ora 18.00

Cinema Ateneu, Ateneul Național din Iasi, Strada Ion Creangă 14

Dossier 137

Un film de Dominik Moll • 2026 (Franta) • Drama • 1h55

Film subtitrat în limba românӑ

Bilete – https://cinemaiasi.ro/film/ dossier-137/

26 martie, ora 20.30

Le chant des forêts, Ateneul Național din Iasi, Strada Ion Creangă 14

Un film de Vincent Munier • 2026 (Franta) • Documentar • 1h33

Film subtitrat în limba românӑ

Bilete – https://cinemaiasi.ro/film/le- chant-des-forets/

27 martie, ora 16.00

Institutul Francez, str. Cuza Vodӑ, nr. 2, Palatul Braunstein, et. 1, sala Benjamin Fondane

Nino

Un film de Pauline Loquès • 2025 (Franța) • Dramă • 1h 36m

Film subtitrat în limba românӑ

Bilete – https://eventbook.ro/film/ bilete-fff-iasi-nino

27 martie, ora 18.00

Institutul Francez, str. Cuza Vodӑ, nr. 2, Palatul Braunstein, et. 1, sala Benjamin Fondane

Partir un jour – Într-o zi vei pleca

Un film de Amélie Bonnin • 2025 (Franța) • Dramă • 1h 38m

Film subtitrat în limba românӑ

Bilete – https://eventbook.ro/film/ bilete-fff-iasi-partir-un-jour

27 martie, ora 20.00

Institutul Francez, str. Cuza Vodӑ, nr. 2, Palatul Braunstein, et. 1, sala Benjamin Fondane

Meteors – Stele cӑzӑtoare

Un film de Hubert Charuel, Claude Le Pape • 2025 (Franța) • Dramă • 1h 47m

Film subtitrat în limba românӑ

Bilete – https://eventbook.ro/film/ bilete-fff-iasi-meteors

27 martie, ora 22.00

Institutul Francez, str. Cuza Vodӑ, nr. 2, Palatul Braunstein, et. 1, sala Benjamin Fondane

Animale

Un film de Emma Benestan • 2024 (Franța) • Dramă, Horror • 1h 43m

Film subtitrat în limba românӑ

Bilete – https://eventbook.ro/film/ bilete-fff-iasi-animale

28 martie, ora 14.00

Institutul Francez, str. Cuza Vodӑ, nr. 2, Palatul Braunstein, et. 1, sala Benjamin Fondane

ARCO

Un film de Ugo Bienvenu • 2025 (Franța, SUA) • Animație • 1h 28m

Film subtitrat în limba românӑ

Bilete – https://eventbook.ro/film/ bilete-fff-iasi-arco

28 martie, ora 16.00

Institutul Francez, str. Cuza Vodӑ, nr. 2, Palatul Braunstein, et. 1, sala Benjamin Fondane

Chien 51

Un film de Cédric Jimenez • 2025 (Franța) • Acțiune, Thriller • 1h 40m

Film subtitrat în limba românӑ

Bilete – https://eventbook.ro/film/ bilete-fff-iasi-chien-51

28 martie, ora 18.00

Institutul Francez, str. Cuza Vodӑ, nr. 2, Palatul Braunstein, et. 1, sala Benjamin Fondane

Maria

Un film de Jessica Palud • 2024 (Franța) • Dramă • 1h 40m

Film subtitrat în limba românӑ

Bilete – https://eventbook.ro/film/ bilete-fff-iasi

28 martie, ora 20.00

Institutul Francez, str. Cuza Vodӑ, nr. 2, Palatul Braunstein, et. 1, sala Benjamin Fondane

L’illusion de YAKUSHIMA

Un film de Naomi Kawase • 2025 (Franța, Belgia, Luxembourg, Japonia) • Dramă • 2h 2m

Film subtitrat în limba românӑ

Bilete – https://eventbook.ro/…/ bilete-fff-iasi-l-illusion-de. ..

29 martie, ora 16.00

Cafeneaua Negru Zi, strada Costache Negruzzi 8, Iași

La plus précieuse des marchandises – Cea mai prețioasӑ dintre mӑrfuri

Un film de Michel Hazanavicius • 2024 (Franța) • Animație • 1h 21m

Film subtitrat în limba românӑ

Bilete – https://eventbook.ro/…/ bilete-fff-iasi-la-plus…

29 martie, ora 18.00

Cafeneaua Negru Zi, strada Costache Negruzzi 8, Iași

Miséricorde

Un film de Alain Guiraudie • 2024 (Franță, Spania, Portugalia) • Dramă • 1h 44m

Film subtitrat în limba românӑ

Bilete – https://eventbook.ro/film/ bilete-fff-iasi-misericorde

29 martie, ora 20.00

Cafeneaua Negru Zi, strada Costache Negruzzi 8, Iași

La petite dernière – Sora cea micӑ

Un film de Hafsia Herzi • 2025 (Franța, Germania) • Dramă • 1h 48m

Film subtitrat în limba românӑ

Bilete – https://eventbook.ro/film/ bilete-fff-iasi-sora-cea-mica