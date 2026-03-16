Festivalul Filmului Francez ajunge la Iași între 20 și 29 martie
Publicat de Gabriela Rotaru, 16 martie 2026, 15:01
Festivalului Filmului Francez, ediţia 30, se va desfăşura între 19 şi 29 martie în 16 orașe!
La Iași, ediția de anul acesta va avea loc în perioada 20-29 martie și se va desfӑșura la Institutul Francez, Cinema Ateneu si Negru Zi – coffee & arts!
Această ediţie aniversară reprezintă unul dintre momentele de vârf ale Lunii Francofoniei. Ea este coorganizată de cele cinci Alianţe Franceze membre ale reţelei din România şi de cele patru filiale ale Institutului Francez. „Cu o tradiţie de 30 de ani, festivalul s-a impus ca un reper esenţial pentru cinefili şi ca un spaţiu privilegiat al dialogului intercultural, datorită unei programări exigente, deschise către marile teme contemporane şi noile forme de expresie cinematografică.” spune Armand Paulais, Coordonator al ediţiei de anul acesta.
PROGRAM SI BILETE
20 martie, ora 18.00
Institutul Francez, str. Cuza Vodӑ, nr. 2, Palatul Braunstein, et. 1, sala Benjamin Fondane
Le pays d’Arto – În țara lui Arto
Un film de Tamara Stepanyan • 2025 (Franța, Armenia) • Dramă • 1h 44m
Film subtitrat în limba românӑ
Bilete – https://eventbook.ro/film/
25 martie, ora 18.00
Cinema Ateneu, Ateneul Național din Iasi, Strada Ion Creangă 14
L’attachement – Atasamentul
Un film de Carine Tardieu • 2026 (Franta) • Drama • 1h45
Film subtitrat în limba românӑ
Bilete – https://cinemaiasi.ro/film/
25 martie, ora 20.00
Cinema Ateneu, Ateneul Național din Iasi, Strada Ion Creangă 14
L’étranger – Strainul
Un film de François Ozon • 2026 (Franta) • Drama • 2h03
Film subtitrat în limba românӑ
Bilete – https://cinemaiasi.ro/film/
26 martie, ora 18.00
Cinema Ateneu, Ateneul Național din Iasi, Strada Ion Creangă 14
Dossier 137
Un film de Dominik Moll • 2026 (Franta) • Drama • 1h55
Film subtitrat în limba românӑ
Bilete – https://cinemaiasi.ro/film/
26 martie, ora 20.30
Le chant des forêts, Ateneul Național din Iasi, Strada Ion Creangă 14
Un film de Vincent Munier • 2026 (Franta) • Documentar • 1h33
Film subtitrat în limba românӑ
Bilete – https://cinemaiasi.ro/film/le-
27 martie, ora 16.00
Institutul Francez, str. Cuza Vodӑ, nr. 2, Palatul Braunstein, et. 1, sala Benjamin Fondane
Nino
Un film de Pauline Loquès • 2025 (Franța) • Dramă • 1h 36m
Film subtitrat în limba românӑ
Bilete – https://eventbook.ro/film/
27 martie, ora 18.00
Institutul Francez, str. Cuza Vodӑ, nr. 2, Palatul Braunstein, et. 1, sala Benjamin Fondane
Partir un jour – Într-o zi vei pleca
Un film de Amélie Bonnin • 2025 (Franța) • Dramă • 1h 38m
Film subtitrat în limba românӑ
Bilete – https://eventbook.ro/film/
27 martie, ora 20.00
Institutul Francez, str. Cuza Vodӑ, nr. 2, Palatul Braunstein, et. 1, sala Benjamin Fondane
Meteors – Stele cӑzӑtoare
Un film de Hubert Charuel, Claude Le Pape • 2025 (Franța) • Dramă • 1h 47m
Film subtitrat în limba românӑ
Bilete – https://eventbook.ro/film/
27 martie, ora 22.00
Institutul Francez, str. Cuza Vodӑ, nr. 2, Palatul Braunstein, et. 1, sala Benjamin Fondane
Animale
Un film de Emma Benestan • 2024 (Franța) • Dramă, Horror • 1h 43m
Film subtitrat în limba românӑ
Bilete – https://eventbook.ro/film/
28 martie, ora 14.00
Institutul Francez, str. Cuza Vodӑ, nr. 2, Palatul Braunstein, et. 1, sala Benjamin Fondane
ARCO
Un film de Ugo Bienvenu • 2025 (Franța, SUA) • Animație • 1h 28m
Film subtitrat în limba românӑ
Bilete – https://eventbook.ro/film/
28 martie, ora 16.00
Institutul Francez, str. Cuza Vodӑ, nr. 2, Palatul Braunstein, et. 1, sala Benjamin Fondane
Chien 51
Un film de Cédric Jimenez • 2025 (Franța) • Acțiune, Thriller • 1h 40m
Film subtitrat în limba românӑ
Bilete – https://eventbook.ro/film/
28 martie, ora 18.00
Institutul Francez, str. Cuza Vodӑ, nr. 2, Palatul Braunstein, et. 1, sala Benjamin Fondane
Maria
Un film de Jessica Palud • 2024 (Franța) • Dramă • 1h 40m
Film subtitrat în limba românӑ
Bilete – https://eventbook.ro/film/
28 martie, ora 20.00
Institutul Francez, str. Cuza Vodӑ, nr. 2, Palatul Braunstein, et. 1, sala Benjamin Fondane
L’illusion de YAKUSHIMA
Un film de Naomi Kawase • 2025 (Franța, Belgia, Luxembourg, Japonia) • Dramă • 2h 2m
Film subtitrat în limba românӑ
Bilete – https://eventbook.ro/…/
29 martie, ora 16.00
Cafeneaua Negru Zi, strada Costache Negruzzi 8, Iași
La plus précieuse des marchandises – Cea mai prețioasӑ dintre mӑrfuri
Un film de Michel Hazanavicius • 2024 (Franța) • Animație • 1h 21m
Film subtitrat în limba românӑ
Bilete – https://eventbook.ro/…/
29 martie, ora 18.00
Cafeneaua Negru Zi, strada Costache Negruzzi 8, Iași
Miséricorde
Un film de Alain Guiraudie • 2024 (Franță, Spania, Portugalia) • Dramă • 1h 44m
Film subtitrat în limba românӑ
Bilete – https://eventbook.ro/film/
29 martie, ora 20.00
Cafeneaua Negru Zi, strada Costache Negruzzi 8, Iași
La petite dernière – Sora cea micӑ
Un film de Hafsia Herzi • 2025 (Franța, Germania) • Dramă • 1h 48m
Film subtitrat în limba românӑ
Bilete – https://eventbook.ro/film/