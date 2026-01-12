Expoziția „Pictora” semnată de Florentina Voichi, la Muzeul de Artă din Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 ianuarie 2026, 10:30

Muzeul de Artă din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, în parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici – Filiala Iași, anunță deschiderea expoziției „Pictora”, semnată de artista Florentina Voichi, care va putea fi vizitată în perioada 14 ianuarie – 13 februarie 2026, la Palatul Culturii din Iași.

Vernisajul va avea loc miercuri, 14 ianuarie 2026, ora 17.00, în prezența criticului de artă dr. Maria Bilașevschi, președintele Filialei Iași a Uniunii Artiștilor Plastici din România. Curatorul expoziției este dr. Menola Iutiș, conservatorul colecției de pictură al muzeului de artă ieșean.

„Deschidem seria evenimentelor dedicate Zilei Culturii Naționale prin acest demers artistic, prin care invităm publicul la o experiență vizuală și meditativă, în care pictura devine un instrument de reflecție și dialog social”, subliniază Andrei Apreotesei, manager Palatul Culturii – Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Absolventă a Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din București, Florentina Voichi este o personalitate importantă a artei contemporane românești, cu numeroase expoziții personale în țară și în străinătate și cu o prezență constantă în expoziții colective, contribuind semnificativ la configurarea peisajului artistic național.

Expoziția „Pictora” reunește lucrări realizate în ultimii cinci ani de creație, unele de mari dimensiuni, ce propun o reflecție profundă asupra condiției umane, a identității și a actului pictural. Printre acestea se numără o amplă compoziție de 5,60 m, concepută ca o draperie neagră, în ritmul căreia se insinuează interogația asupra ființei și a propriului eu; tripticul Pictora (2,30 × 4,50 m), flancat simbolic de Spirit și Corp; Nebuloasele I, II și III, expresii ale energiilor cosmice legate de actul picturii; seria Porumbilor, cu atmosfera sa neliniștitoare; lucrarea Spiritul (2 × 2,20 m), reprezentată sub forma unui înotător printre forțe și transparențe; Pragurile, spații invizibile ce trebuie traversate pe parcursul drumului uman, precum și Pictorele I și II, care înfățișează condiția artistei contemporane.

În anul 2007, Florentina Voichi a publicat volumul „Cartea Pictorei” la Editura Vinea, București, lucrare ce completează demersul său artistic prin reflecție teoretică și poetică.

„Am considerat întotdeauna pictura ca un domeniu de cercetare asupra lumii înconjurătoare, a influenței luminii, pentru a ajunge la un punct de vedere cuprinzător, pe care altfel nu-l poți afla. De la observații până la gândire și rememorare, apoi până la actul de a reprezenta, prin mâna și cuțitul de paletă, drumul spre pictură este complicat. De la importanța acordată particulei colorate, spațiile se pot mări până la dimensiuni universale”, mărturisește artista.

Expoziția va putea fi vizitată la Palatul Culturii – Muzeul de Artă, deschis de miercuri până duminică, în intervalul orar 10.00 – 17.00 (ora 16.30, ultimul bilet).