Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Exerciţiu NATO cu peste 500 de militari. Poligonul Smârdan devine câmp de luptă

Exerciţiu NATO cu peste 500 de militari. Poligonul Smârdan devine câmp de luptă

Exerciţiu NATO cu peste 500 de militari. Poligonul Smârdan devine câmp de luptă

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 octombrie 2025, 10:59

Focuri de armă şi blindate în poligonul Smârdan din judeţul Galaţi.

Timp de 3 săptămâni, peste 500 de militari din mai multe ţări vor participa la un amplu exerciţiu NATO.

Oamenii au fost avertizaţi de autorităţi că accesul în poligon este strict interzis.

Dana Costache: În luna octombrie, în poligonul de la Smârdan, situat în apropierea municipiului Galaţi, au loc trageri cu toate tipurile de muniţie, de la sol, dar şi din aer. Prefectura Galaţi a avertizat deja populaţia că accesul în zona poligonului, în perimetrul poligonului este strict interzis atât pentru oameni cât şi pentru animale şi vehicule, şi asta pentru că vor avea loc trageri cu muniţie reală aproape în fiecare zi, de dimineaţă, de la ora 8:00 şi până la ora 20:00. În poligonul se desfăşoară un amplu exerciţiu militar al NATO, la care participă peste 500 de militari din mai multe ţări, cu 200 de mijloace de tehnică de luptă. În luna mai, un cioban a fost rănit după ce o oaie a călcat pe un element de muniţie neexplodat. Bărbatul a intrat cu turma în perimetrul poligonului, deşi era interzis acest lucru. În urma exploziei, animalul a murit, iar bărbatul, în vârstă de 54 de ani, a ajuns la spital cu răni grave la ambele mâini. (Rador/ FOTO Maria Măndița)

Etichete:
La Bacău, ediția a 14-a a Festivalului și Expoziției de Vânătoare „Hunting Moldavia 2025”
Prim plan duminică, 12 octombrie 2025, 07:30

La Bacău, ediția a 14-a a Festivalului și Expoziției de Vânătoare „Hunting Moldavia 2025”

La Bacău are loc a 14-a ediție a Expoziției și Festivalului de Vânătoare Hunting Moldavia 2025, al doilea cel mai important eveniment din...

La Bacău, ediția a 14-a a Festivalului și Expoziției de Vânătoare „Hunting Moldavia 2025”
Italia introduce măsurile prevăzute de noul sistem european de control la frontieră
Prim plan duminică, 12 octombrie 2025, 07:20

Italia introduce măsurile prevăzute de noul sistem european de control la frontieră

Sistemul european de control la frontieră începe să se schimbe de astăzi. Astfel, Uniunea Europeană urmează să renunţe total la ştampilele...

Italia introduce măsurile prevăzute de noul sistem european de control la frontieră
(AUDIO/VIDEO) Pelerinii vin în număr tot mai mare la Sfânta Parascheva
Prim plan sâmbătă, 11 octombrie 2025, 13:08

(AUDIO/VIDEO) Pelerinii vin în număr tot mai mare la Sfânta Parascheva

UPDATE, 12 octombrie, ora 7,00: Numărul pelerinilor care vin să se închine la racla cu moaștele Sfintei Parascheva continuă să crească de la o...

(AUDIO/VIDEO) Pelerinii vin în număr tot mai mare la Sfânta Parascheva
Comisia Europeană a aprobat un ajutor de 11,5 milioane de euro pentru agricultorii români
Prim plan sâmbătă, 11 octombrie 2025, 11:59

Comisia Europeană a aprobat un ajutor de 11,5 milioane de euro pentru agricultorii români

Comisia Europeană a aprobat un ajutor de 11,5 milioane de euro pentru agricultorii români, ale căror recolte au avut de suferit din cauza...

Comisia Europeană a aprobat un ajutor de 11,5 milioane de euro pentru agricultorii români
Prim plan sâmbătă, 11 octombrie 2025, 11:45

Românii pot investi din nou în titlurile de stat Fidelis prin intermediul băncilor partenere

Românii pot investi din nou în titlurile de stat Fidelis prin intermediul băncilor partenere până vineri 17 octombrie. La noua ediţie pot...

Românii pot investi din nou în titlurile de stat Fidelis prin intermediul băncilor partenere
Prim plan sâmbătă, 11 octombrie 2025, 11:02

Agenţia de evaluare financiară Fitch prognozează că deficitul bugetar al României se va reduce până la 8,5% din PIB

Agenţia de evaluare financiară Fitch prognozează că deficitul bugetar al României se va reduce anul acesta până la 8,5% din Produsul Intern...

Agenţia de evaluare financiară Fitch prognozează că deficitul bugetar al României se va reduce până la 8,5% din PIB
Prim plan sâmbătă, 11 octombrie 2025, 10:00

(AUDIO) Moaștele Sfântului Grigorie Palama ajung diseară la Iași

Medici şi alte categorii de personal ale Spitalului de Pneumoftiziologie din Iași s-au alăturat voluntarilor și acordă asistenţă medicală...

(AUDIO) Moaștele Sfântului Grigorie Palama ajung diseară la Iași
Prim plan sâmbătă, 11 octombrie 2025, 09:51

(AUDIO) Esplanada din fața Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași se redeschide, de astăzi, publicului

Esplanada din fața Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași se redeschide, de astăzi, publicului. Proiectul de modernizare a început...

(AUDIO) Esplanada din fața Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași se redeschide, de astăzi, publicului