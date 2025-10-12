Exerciţiu NATO cu peste 500 de militari. Poligonul Smârdan devine câmp de luptă

Focuri de armă şi blindate în poligonul Smârdan din judeţul Galaţi.

Timp de 3 săptămâni, peste 500 de militari din mai multe ţări vor participa la un amplu exerciţiu NATO.

Oamenii au fost avertizaţi de autorităţi că accesul în poligon este strict interzis.

Dana Costache: În luna octombrie, în poligonul de la Smârdan, situat în apropierea municipiului Galaţi, au loc trageri cu toate tipurile de muniţie, de la sol, dar şi din aer. Prefectura Galaţi a avertizat deja populaţia că accesul în zona poligonului, în perimetrul poligonului este strict interzis atât pentru oameni cât şi pentru animale şi vehicule, şi asta pentru că vor avea loc trageri cu muniţie reală aproape în fiecare zi, de dimineaţă, de la ora 8:00 şi până la ora 20:00. În poligonul se desfăşoară un amplu exerciţiu militar al NATO, la care participă peste 500 de militari din mai multe ţări, cu 200 de mijloace de tehnică de luptă. În luna mai, un cioban a fost rănit după ce o oaie a călcat pe un element de muniţie neexplodat. Bărbatul a intrat cu turma în perimetrul poligonului, deşi era interzis acest lucru. În urma exploziei, animalul a murit, iar bărbatul, în vârstă de 54 de ani, a ajuns la spital cu răni grave la ambele mâini. (Rador/ FOTO Maria Măndița)