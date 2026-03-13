Dialog între epoci și stiluri la Palatul Culturii din Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 13 martie 2026, 11:00

Ateneul Național din Iași, în parteneriat cu Palatul Culturii, are plăcerea de a invita publicul la o experiență culturală unică în luna martie. Seria de evenimente muzicale găzduite în Holul de Onoare continuă, oferind melomanilor trei seri de neuitat, în care eleganța arhitecturală se împletește cu rafinamentul interpretării artistice. Toate evenimentele din această serie vor începe la ora 19:00, transformând inima Palatului într-o scenă vibrantă a culturii ieșene.

Seria debutează marți, 17 martie 2026, cu recitalul de pian „Pianissimo”, susținut de tânăra și talentata Ana Antonia Tudose. Într-o interpretare solo marcată de grație și virtuozitate, artista va transforma Holul de Onoare într-un spațiu al sensibilității, unde puritatea clapelor de fildeș va pune în valoare fiecare nuanță a compozițiilor alese.

Joi, 26 martie 2026, publicul este invitat la concertul „Musica Sacra Byzantinae”, susținut de grupul psaltic Melos Paisian sub îndrumarea dirijorului Dorin Ionescu. Evenimentul propune o incursiune sonoră în tradițiile sacre ale Romei, Ierusalimului și Muntelui Athos, culminând cu specificul bizantin românesc. Repertoriul urmărește parcursul spiritual de la dramatismul Patimilor până la lumina Învierii, oferind o experiență meditativă ce reafirmă locul cântării bizantine în rândul marilor tradiții ale muzicii vechi europene.

Vineri, 27 martie 2026, stă sub semnul solemnității pascale. Concertul „Glas peste veacuri”, susținut de Corul Marii Uniri și condus de dirijorul Mădălin Munteanu, va aduce în fața publicului forța și unitatea muzicii corale. Evenimentul propune un parcurs spiritual marcat de introspecție și armonie, reunind compoziții românești și universale de o profundă încărcătură religioasă, menite să ofere publicului un moment de liniște și reflecție în perioada Postului Mare.

Proiectul Concert la Palat a apărut din dorința de a pune în valoare spațiul mirific al Palatului Culturii, nedespărțit de sonoritățile muzicii clasice interpretate la nivel sublim.

Biletele pot fi achiziționate de la casieria Ateneului Național din Iași sau prin rezervare directă pe platforma online https://www.ateneuiasi.ro/. De asemenea, tichetele de acces sunt disponibile și la tonomatele amplasate în incinta instituției și la Sala Unirii.