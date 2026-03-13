Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Dialog între epoci și stiluri la Palatul Culturii din Iași

Dialog între epoci și stiluri la Palatul Culturii din Iași

Dialog între epoci și stiluri la Palatul Culturii din Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 13 martie 2026, 11:00

Ateneul Național din Iași, în parteneriat cu Palatul Culturii, are plăcerea de a invita publicul la o experiență culturală unică în luna martie. Seria de evenimente muzicale găzduite în Holul de Onoare continuă, oferind melomanilor trei seri de neuitat, în care eleganța arhitecturală se împletește cu rafinamentul interpretării artistice. Toate evenimentele din această serie vor începe la ora 19:00, transformând inima Palatului într-o scenă vibrantă a culturii ieșene.

Seria debutează marți, 17 martie 2026, cu recitalul de pian „Pianissimo”, susținut de tânăra și talentata Ana Antonia Tudose. Într-o interpretare solo marcată de grație și virtuozitate, artista va transforma Holul de Onoare într-un spațiu al sensibilității, unde puritatea clapelor de fildeș va pune în valoare fiecare nuanță a compozițiilor alese.

Joi, 26 martie 2026, publicul este invitat la concertul „Musica Sacra Byzantinae”, susținut de grupul psaltic Melos Paisian sub îndrumarea dirijorului Dorin Ionescu. Evenimentul propune o incursiune sonoră în tradițiile sacre ale Romei, Ierusalimului și Muntelui Athos, culminând cu specificul bizantin românesc. Repertoriul urmărește parcursul spiritual de la dramatismul Patimilor până la lumina Învierii, oferind o experiență meditativă ce reafirmă locul cântării bizantine în rândul marilor tradiții ale muzicii vechi europene.

Vineri, 27 martie 2026, stă sub semnul solemnității pascale. Concertul „Glas peste veacuri”, susținut de Corul Marii Uniri și condus de dirijorul Mădălin Munteanu, va aduce în fața publicului forța și unitatea muzicii corale. Evenimentul propune un parcurs spiritual marcat de introspecție și armonie, reunind compoziții românești și universale de o profundă încărcătură religioasă, menite să ofere publicului un moment de liniște și reflecție în perioada Postului Mare.

Proiectul Concert la Palat a apărut din dorința de a pune în valoare spațiul mirific al Palatului Culturii, nedespărțit de sonoritățile muzicii clasice interpretate la nivel sublim.

Biletele pot fi achiziționate de la casieria Ateneului Național din Iași sau prin rezervare directă pe platforma online https://www.ateneuiasi.ro/. De asemenea, tichetele de acces sunt disponibile și la tonomatele amplasate în incinta instituției și la Sala Unirii.

Etichete:
METEO: Vânt puternic în Moldova până duminică
Prim plan vineri, 13 martie 2026, 11:05

METEO: Vânt puternic în Moldova până duminică

INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 13 martie, ora 10:00 – 15 martie, ora 20:00 Fenomene vizate: intensificări ale vântului Zone...

METEO: Vânt puternic în Moldova până duminică
Primăvara Dermatologică Ieșeană revine la Iași cu ediția a XV-a
Prim plan vineri, 13 martie 2026, 10:46

Primăvara Dermatologică Ieșeană revine la Iași cu ediția a XV-a

  Iașul își pune, din nou, halatul alb „de capitală” a unui domeniu medical în care inovația se măsoară direct în șanse mai bune...

Primăvara Dermatologică Ieșeană revine la Iași cu ediția a XV-a
MAE: Alţi 96 de cetăţeni români au revenit în ţară printr-un zbor de repatriere organizat prin rescEU
Prim plan vineri, 13 martie 2026, 08:19

MAE: Alţi 96 de cetăţeni români au revenit în ţară printr-un zbor de repatriere organizat prin rescEU

96 de cetăţeni români, dintre care 21 de minori şi un infant, au fost repatriaţi astăzi din Orientul Mijlociu. Ministerul Afacerilor Externe a...

MAE: Alţi 96 de cetăţeni români au revenit în ţară printr-un zbor de repatriere organizat prin rescEU
Zeci de răniţi într-un atac cu rachetă asupra Israelului
Prim plan vineri, 13 martie 2026, 08:15

Zeci de răniţi într-un atac cu rachetă asupra Israelului

Zeci de persoane au fost rănite într-un atac cu rachetă asupra Israelului în primele ore ale zilei de vineri, au anunţat serviciile de urgenţă...

Zeci de răniţi într-un atac cu rachetă asupra Israelului
Prim plan vineri, 13 martie 2026, 07:40

Licitaţia internaţională de vânzare a combinatului siderurgic Liberty Galaţi nu a mai avut loc

Licitaţia internaţională de vânzare a combinatului siderurgic Liberty Galaţi, programată ieri, nu a mai avut loc. Nici o companie nu a fost...

Licitaţia internaţională de vânzare a combinatului siderurgic Liberty Galaţi nu a mai avut loc
Prim plan vineri, 13 martie 2026, 07:19

Guvernul va trimite la parlament spre dezbatere şi vot proiectele de buget de stat şi de buget al asigurărilor sociale de stat pe acest an

Guvernul va trimite astăzi la parlament spre dezbatere şi vot proiectul de buget de stat şi proiectul de lege privind bugetul asigurărilor...

Guvernul va trimite la parlament spre dezbatere şi vot proiectele de buget de stat şi de buget al asigurărilor sociale de stat pe acest an
Prim plan vineri, 13 martie 2026, 07:05

Şefii de stat ai României şi Ucrainei au semnat o declaraţie de parteneriat bilateral strategic

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat ieri, la Bucureşti, cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, o declaraţie de parteneriat bilateral...

Şefii de stat ai României şi Ucrainei au semnat o declaraţie de parteneriat bilateral strategic
Prim plan vineri, 13 martie 2026, 06:30

Târgul de Cariere, cel mai mare eveniment de recrutare și employer branding din regiunea Moldovei, aniversează 20 de ani și revine la Iași cu noi oportunități profesionale

Târgul de Cariere se întoarce la Iași în cadrul ediției aniversare de 20 de ani, cu numeroase oportunități profesionale, angajatori din...

Târgul de Cariere, cel mai mare eveniment de recrutare și employer branding din regiunea Moldovei, aniversează 20 de ani și revine la Iași cu noi oportunități profesionale