Continuă extinderea şi modernizarea reţelelor de transport şi distribuţie a gazelor naturale în judeţul Bacău

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 ianuarie 2026, 06:47

Extinderea şi modernizarea reţelelor de transport şi distribuţie a gazelor naturale în judeţul Bacău va continua şi în acest an, atât la ţară, cât şi în oraş.

Peste 2.000 de familii din Comăneşti, de exemplu, vor fi racordate la reţeaua naţională de gaze.

Proiectul este finanţat prin Programul Naţional de Investiţii, are o valoare de aproape 10 milioane de euro şi este deja în desfăşurare.

Proiectul este în curs de desfăşurare şi va avea un impact pozitiv asupra calităţii vieţii locuitorilor.

Viorel Miron, primarul oraşului Comăneşti: Este vorba de racordarea a peste 2.000 de familii la reţeaua inteligentă de distribuţie a gazelor. Prin implementarea acestui proiect se asigură şi branşamentele fiecărie gospodării gratis şi după aceea mai rămâne ca respectiva familie să îşi tragă conducta doar prin curte.

Reamintim că guvernul a apropat în 2025 o ordonanţă de urgenţă care reglementează extinderea şi modernizarea reţelelor de transport şi distribuţie a gazelor naturale pentru 11 judeţe, cu o finanţare de peste un miliard de lei. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

