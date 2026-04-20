Concert la Palat susținut de Corul de Copii al Operei Iași
Publicat de Gabriela Rotaru, 20 aprilie 2026, 10:42
Opera Națională Română din Iași programează miercuri un nou eveniment din seria Concert la Palat.
De la ora 18:30, în Sala Voievozilor a clădirii emblematice a orașului va avea loc reprezentația intitulată „Poezie în sunet și culoare”.
Spectacolul va fi susținut de Corul de Copii al Operei Iași (dirijor – Raluca Zaharia), acompaniat de maestrul corepetitor Mădălina Pancu.
În această săptămână, teatrul liric ieșean mai propune publicului alte două evenimente. Sâmbătă și duminică, de la ora 18:30, în Sala Mare, va putea fi urmărită, cu distribuții diferite, opera „Turandot”, de Giacomo Puccini.