CJ alocă 50 de milioane de lei pentru construcţia drumului de acces către noul Spital Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ

Consiliul Judeţean (CJ) Neamţ va investi circa 50 de milioane de lei pentru construcţia drumului de acces către noul Spital Judeţean de Urgenţă (SJU) Piatra-Neamţ, a anunţat, miercuri, preşedintele instituţiei, Daniel Vasilică Harpa.

În ultima şedinţă a legislativului a fost aprobată documentaţia tehnico-economică pentru amenajarea drumului care va avea două intrări/ieşiri dinspre/către DN 15D.

‘Accesul rutier va fi realizat din DN 15D, prin două intersecţii: una la nivel şi una de tip giratoriu, pentru asigurarea legăturii directe cu amplasamentul noului spital. Valoarea investiţiei este de aproximativ 50 de milioane de lei, iar durata de implementare este de 24 de luni’, a declarat preşedintele CJ Neamţ, Daniel Vasilică Harpa.

Proiectul noului spital a fost depus de CJ Neamţ pentru finanţare la finalul anului trecut, iar acest demers reprezintă o etapă obligatorie pentru realizarea investiţiei.

Finanţarea noului SJU Piatra-Neamţ ar urma să fie făcută prin Programul Naţional de Investiţii în Infrastructura Unităţilor Spitaliceşti.

Potrivit proiectului, noul spital judeţean ar urma să aibă 423 de paturi, iar termenul de execuţie va fi de 22 de luni de la data semnării contractului.

Valoarea totală a investiţiei este de aproximativ 1,69 miliarde de lei, din care circa 1,68 miliarde de lei reprezintă finanţare nerambursabilă, iar contribuţia judeţului este de aproximativ 7,8 milioane de lei.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro – imagine ilustrativă)