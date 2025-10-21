Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Botoşani: Primarul comunei Mihai Eminescu, vizat de o anchetă DNA, a demisionat din funcţie

Publicat de Gabriela Rotaru, 21 octombrie 2025, 13:10 / actualizat: 21 octombrie 2025, 15:15

Primarul comunei Mihai Eminescu din judeţul Botoşani, Verginel Gireadă, care este anchetat de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie pentru luare de mită, a demisionat, marţi, din funcţie.

El a confirmat, pentru Agerpres, că a renunţat la mandatul de primar pentru a putea fi organizate alegeri locale parţiale.

‘Voi rămâne alături de primărie şi cetăţeni pentru promovarea celor peste 20 de proiecte care o parte sunt în execuţie şi o parte urmează să se implementeze’, a declarat Gireadă.

Pe 8 aprilie 2025, procurorii Serviciului Teritorial Suceava din cadrul DNA au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea pentru 24 de ore a primarului comunei botoşănene Mihai Eminescu, Verginel Gireadă, precum şi a primarului oraşului Flămânzi, Dan Oloeriu, pentru fapte de corupţie.

Potrivit unui comunicat transmis marţi de DNA, Verginel Gireadă este cercetat pentru luare de mită în formă continuată, iar Dan Oloeriu pentru luare de mită.

De asemenea, procurorii DNA au început început urmărirea penală şi au dispus reţinerea, la acel moment, a administratorului unei societăţi comerciale din domeniul construcţiilor, Marcel Bîrsan, pentru săvârşirea a două infracţiuni de dare de mită, dintre care una în formă continuată.

Anchetatorii arată că, în perioada aprilie 2023 – octombrie 2024, Verginel Gireadă, în calitate de primar al comunei Mihai Eminescu, ar fi pretins şi primit cu titlu de mită, pentru sine şi pentru alte două persoane apropiate, de la omul de afaceri Marcel Bîrsan – care execută contractele respective în comună Mihai Eminescu – plata contravalorii unor facturi aferente unor materiale de construcţii în valoare de 91.822 lei, efectuarea în mod prioritar a unor plăţi în favoarea unei firme administrate de o persoană din familie, precum şi un folos nepatrimonial reprezentat de încheierea în condiţii avantajoase a unui contract de vânzare-cumpărare aferent unui teren intravilan în valoare de 50.000 de euro. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

