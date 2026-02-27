Bomboane cu „aromă” explozivă, descoperite în Vama Albița

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 27 februarie 2026, 11:24

Descoperire surprinzătoare la Punctul de Trecere a Frontierei Albița. Polițiștii de frontieră, în cooperare cu lucrători vamali, au găsit 50 de cartușe nepercutate, calibru 22 LR, ascunse într-o pungă cu dulciuri, într-un autocar care circula pe ruta Republica Moldova – Italia.

Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 26 februarie, în jurul orei 05:00, când la control s-a prezentat un bărbat de 31 de ani, cetățean al Republicii Moldova, șofer al autocarului. În urma unui control amănunțit dispus pe baza profilului de risc, bagajele au fost scanate, iar muniția a fost descoperită disimulată într-un colet care părea a conține dulciuri.

Șoferul nu deținea documentele legale necesare pentru transportul muniției. Acesta le-a declarat anchetatorilor că a preluat pachetul la solicitarea unei conaționale și că nu știa ce conține. În urma verificărilor, a fost identificată o femeie de 31 de ani, cetățean al Republicii Moldova, care ar fi preluat coletul pentru a-l transmite unei persoane din Italia.

Cercetările au fost desfășurate cu sprijinul specialiștilor din cadrul IPJ Vaslui,  Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, al criminaliștilor din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Vaslui, precum și al lucrătorilor de la Combaterea Migrației Ilegale și a Infracționalității Transfrontaliere din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Huși.

Întreaga cantitate de muniție a fost reținută pentru continuarea cercetărilor. În cauză, se efectuează verificări pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor și tentativă la contrabandă calificată, urmând ca dosarul să fie înaintat spre soluționare către unitatea de parchet competentă.

(Radio Iași/Vasile Geles)

