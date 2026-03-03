(AUDIO/VIDEO) Tronul ultimilor domnitori ai Moldovei, restaurat și expus la Palatul Culturii din Iași

Ascultă Radio România Iași Live
3 martie 2026

Tronul ultimilor domnitori ai Moldovei, una dintre cele mai valoroase piese aflate în patrimoniul Muzeului de Istorie din Iaşi, a fost prezentat, astăzi, publicului, la Palatul Culturii.

Jilțul datează de la începutul secolului al XIX-lea și a fost supus unui amplu proces de restaurare, care a durat cinci ani. Printre cei care s-au aşezat pe acest scaun domnesc s-a numărat şi Grigore al V-lea Alexandru Ghica, ultimul fiind Alexandru Ioan Cuza.

 

Restauratorul piesei, Remus Popa: ”Cea mai mare problemă în restaurarea acestei frumoase piese a fost operațiunea de curățare, pentru că avea foarte multe intervenții, peliculizări cu bronz, cu vopsea, cu toate acestea se înlăturau cu substanțe care afectau foița și ar trebui luat lucrul la microscop, milimetru cu milimetru, îndepărtate toate straturile succesive, etapizat, până am ajuns la să salvăm toată pelicula originală de foiță de aur.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)

