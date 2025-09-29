(AUDIO/VIDEO): Protest al studenților, la Iași, față de tăierea burselor

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de letitia, 29 septembrie 2025, 15:51


Aproximativ o sută de studenţi au protestat, astăzi, în prima zi a noului an universitar, în Piaţa Unirii din Iaşi, nemulţumiţi de faptul că actuala guvernare a tăiat din cuantumul burselor.

Aceștia sunt de părere că măsura este una nerealistă, în contextul actual:

 

Alianţa Organizaţiilor Studenţeşti din România a organizat, astăzi, proteste în Capitală şi în mai multe oraşe, la începutul noului an universitar.

Alianţa afirmă că studenţii din toată ţara resimt efectele negative ale măsurilor şi că acestea afectează calitatea învăţământului din România.

Carmen-Gabriela Iacob, vicepreședinte al Alianței:

 

(Radio Iași, Constantin Mihai/FOTO, VIDEO: Radio Iași)

