(AUDIO/VIDEO) Pelerinii vin în număr tot mai mare la Sfânta Parascheva

Publicat de Gabriela Rotaru, 11 octombrie 2025, 12:08

Numărul pelerinilor care vin să se închine la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, la Catedrala Mitropolitană din Iași, continuă să crească de la o oră la alta.

Peste 25 de mii de credincioși așteaptă, în acest moment, la rând, iar aproximativ 76 de mii s-au închinat deja de la începutul pelerinajului.

Oamenii aduc mulțumire și se roagă pentru sănătate și pace în lume.

Colegul nostru, Constantin Mihai, a stat de vorbă cu câțiva pelerini veniți la Iași:

Pelerinajul va continua până miercuri.

Pentru persoanele care vin în această perioadă la Iaşi să se închine la Sfânta Parascheva, reprezentanţii Mitropoliei Moldovei și Bucovinei au pregătit 100 de mii de exemplare cu ghidul pelerinului, care conţine detalii despre program, trasee şi recomandări utile.

Între timp, au fost impuse o serie de restricții în trafic. A fost închisă circulația între Podu Roș – Podu de Piatră, pe ambele maluri Bahlui, și urmează să fie închise și alte artere, pe măsură ce numărul pelerinilor este în creștere. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

