(AUDIO) Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava majorează taxele cu aproape 10%

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 februarie 2026, 11:00

Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava a majorat, în medie, cu 9,7 la sută taxele de școlarizare pentru anul academic următor.

Aceste tarife vor fi aplicate doar pentru viitorii candidați și vor fi incluse în oferta de admitere, după cum a declarat, în emisiunea Starea Educației, rectorul USV Suceava, prof. dr. Mihai Dimian.

Pentru studenții deja înmatriculați nivelul taxelor va rămâne neschimbat.

Mihai Dimian: Este vorba despre studenții care se află, în prezent, la studii și care, potrivit legii, ar putea avea o creștere de taxe în limita ratei inflației. Împreună cu studenții și cu colegii noștri am decis să nu intervenim. În cadrul ofertei de admitere se vor prezenta noile taxe. Creșterea diferă sau uneori nu există deloc la unele programe, dar în medie este o creștere de 9,7%.

Rectorul USV Suceava, prof. dr. Mihai Dimian, a mai declarat că taxa medie anuală a ajuns la 4.324 de lei, foarte aproape de salariul minim brut lunar, stabilit la 4.325 de lei din luna iulie.

Există însă și programe unde taxele au rămas la nivelul de anul trecut, printre care „Scenaristică-publicitate-media” și programul de Medicină Generală, aflat în prezent în anul al doilea. (Radio Iași/ Andreea Daraban/ FOTO radioiasi.ro)