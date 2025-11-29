(AUDIO) Un nou opțional despre protecția animalelor, introdus în 13 școli din județul Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 29 noiembrie 2025, 09:42

Un nou opțional este studiat în 13 unități de învățământ din județul Iași, după ce Inspectoratul Școlar Județean a semnat un protocol de colaborare cu Asociația „Lumea lui Cindy” pentru implementarea disciplinei „Educație pentru oameni despre animale”.

Inițiativa transformă Iașiul într-un model de bune practici în integrarea educației pentru protecția animalelor în curriculumul școlar.

Astfel, începând din acest an, disciplina este inclusă oficial în oferta educațională pentru clasele gimnaziale, având o programă interdisciplinară adaptată vârstei elevilor, după cum a declarat pentru postul nostru de radio, Antonina Bliorț, purtător de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Iași.

Antonina Bliorț: Sunt implicați 15 profesori, care au propus acest opțional pentru elevii din 25 de clase gimnaziale. Clasele sunt din municipiu, sunt din mediu rural, aproape 482 de elevi, așadar, învață în acest an despre empatie, despre modul în care ne comportăm responsabil față de animale, despre siguranță și prevenirea riscurilor atunci când lucrăm cu mici animale, are cumva acest opțional o legătură cu această componentă civică, dar și cu elemente care țin de științe.

Printre școlile care au ales să ofere elevilor acest opțional se numără unități atât din mediul rural cât și din municipiul Iași sau orașele Podu Iloaiei, Târgu Frumos și Hârlău.

Programul ar putea fi extins în anii următori la nivel național, în funcție de interesul școlilor și de feedback-ul comunității, a mai declarat Antonina Bliorț.

Antonina Bliorț: Orice program trebuie întâi văzut așa cum are impact asupra copililor, în condițiile în care feedback-ul din partea elevilor va fi unul bun, intenția este ca el să fie propus la nivel național, și poate să fie dezvoltată o componentă dedicată elevilor de liceu.

(Radio Iași/Andreea Daraban/ FOTO radioiasi.ro)