(AUDIO) Terenul pe care va fi construit Parcul industrial de la Lețcani trece în administrarea Consiliului Județean Iași

Publicat de Andreea Drilea, 29 august 2025, 09:23

Terenul pe care va fi construit Parcul industrial de la Lețcani trece în administrarea Consiliului Județean Iași.

Consiliul Local Lețcani a aprobat în unanimitate, transferul de proprietate, astfel că administrația județeană poate începe lansarea licitațiilor de concesionare a suprafețelor.

Au existat însă și câteva condiții stricte impuse de unii consilieri: parcul să găzduiască unități de producție, și nu spații de depozitare, iar în maximum 3 ani să-și desfășoare activitatea acolo cel puțin 5 firme.

Vicepreședintele Consiliului Județean Iași, Marius Dangă, a explicat că sunt deja discuții cu reprezentanții Delgaz Grid privind extinderea capacităților din zonă, astfel încât să fie operaționale mai multe unități de producție: Urmează ca noi, odată ce am preluat terenul, să demarăm procedurile de concesionare, de localizare a investitorilor. În paralel, am aprobat și proiectul pe care îl vom avea cu DelGazGrid pentru suplimentare de putere în zona respectivă, astfel încât să putem răspunde la orice nevoie pentru orice tip de fabrică de producție. Și asta a fost una dintre preocupările lor, solicitarea să ne axăm în principal pe producție și doar ca cerință conexă pentru parcuri logistice sau eu știu, centre de depozitare și evident că am fost de acord și cu chestiunea asta.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

