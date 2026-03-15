(AUDIO) Sprijin pentru tinerii care părăsesc sistemul de stat: proiect nou la Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 15 martie 2026, 10:28

Consiliul Județean Iași, prin Direcția de Protecție a Drepturilor Copilului, demarează un nou proiect de sprijin pentru tinerii care părăsesc sistemul de stat.

Parteneriatul, încheiat cu organizația „Salvați Copiii”, vizează tinerii care nu beneficiază de susținere familială.

Autoritățile județene contribuie cu aproximativ 300.000 de lei, fonduri ce vor fi utilizate pentru închirierea unor locuințe pe o perioadă de un an.

Directorul Direcției Județene de Protecția Drepturilor Copilului Iași, Ion Florin, subliniază că acest demers vine în completarea eforturilor deja existente.

În prezent, instituția gestionează un proiect similar din resurse proprii, de care beneficiază alți 20 de tineri aflați în dificultate.

Scopul principal este de a le oferi acestora stabilitatea necesară pentru a se integra pe piața muncii și în societate.

Ion Florin: Ca și activități care vor reveni Direcției, vor fi acelea de a referi cazuri de tineri care părăsesc sistemul de protecție și nu au susținerea familială, deci nu se pot întoarce în familie. Presupune închirierea unor locuințe pentru acești tineri și sprijinirea lor pentru o perioadă de timp. Valoarea pe care o gestionează Direcția nu este foarte mare, este în jur de 300.000 lei. Suntem parteneri cu ”Salvați Copiii” și ne bucură pentru că este o continuare a serviciului nostru social, centrul multifuncțional pentru tineri.

Constantin Mihai: Câți copii sunt în această situație, care vor depăși vârsta de 18 ani și o să iasă?

Ion Florin: În serviciul nostru social, tinerii care au părăsit sistemul de protecție a copilului și sunt sprijiniți de noi pe o perioadă de 12 luni, avem un serviciu social cu o capacitate de 20 de beneficiari. În momentul de față sunt 15 acolo, în serviciul nostru social.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO imagine generată cu AI)

